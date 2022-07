Conselho de Saúde quer regras atendidas

Os membros do Conselho Estadual de Saúde da Bahia manifestaram-se preocupados com a necessidade de cumprimento de portarias e decretos em vigor, relacionados ao enfrentamento da Covid-19, além de terem solicitado às secretarias estadual e municipais um maior empenho no avanço da vacinação das terceira e quarta doses.

O alerta já era previsível, dada a movimentação das festas de São João, com o deslocamento de 1,5 milhão de pessoas, resultando em crescimento de casos ativos da Covid-19, batendo na casa dos 5 mil.

Alertam também os integrantes do conselho para a necessidade de mobilizar recursos visando orientar sobre o teste rápido de detecção de Sars-cov-2, além de reforçar a obrigatoriedade de uso de máscaras.

– É necessário que as prefeituras, empresas e instituições incentivem e cobrem o cumprimento das medidas de prevenção e controle do coronavírus, assim como a população também precisa continuar fazendo o uso de máscaras, principalmente em locais fechados, além de fazer o uso do álcool gel e tomar as doses de reforço da vacina que são essenciais para aumentar a proteção contra a infecção e ajudar na proteção contra novas variantes – afirma o presidente do conselho, Marcos Sampaio.

O conselho exige o cumprimento das determinações de portarias em vigor, como o decreto 21.310, de 11 de abril de 2022, do Governo do Estado da Bahia, determinando aos municípios medidas de enfrentamento do novo coronavírus.

Neste decreto, prefeituras e empresas de transporte devem comprometer-se a fiscalizar o uso de máscaras em locais fechados, além do acompanhamento do processo de lotação dos veículos, pois o limite máximo fixado é de metade do número de assentos ocupados.

Cetad reage a edital de venda



Servidores do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (Cetad), um dos mais conceituados do País no acolhimento de pessoas com problemas pelo abuso de psicoativos, estão convocando um ato público em defesa do órgão, no estacionamento do Centro de Saúde do Trabalhador (Cesat), no dia 13, às 12 horas. Acompanhados dos familiares e de frequentadores do órgão, eles vão manifestar-se contra o edital para leilão dos imóveis onde funcionam o Cetad e o Cesat por considerarem uma ameaça à excelência do trabalho nos dois serviços. A publicação do edital do leilão ocorreu no dia 23, em pleno feriado de São João, surpreendendo à comunidade terapêutica, no retorno da folga junina, mas logo a mobilização começou no sentido de tentar evitar o desmonte dos equipamentos.

POUCAS & BOAS

- O lançamento da Ação de Identificação Civil e Emissão de Documentos às pessoas privadas de liberdade na Bahia movimenta hoje o auditório do Tribunal de Justiça (TJBA). A ação é organizado pelo Poder Judiciário (PJBA) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Durante a semana já ocorreram encontros com as demais instituições envolvidas na iniciativa para alinhar estratégias, treinar equipes e realizar testes de funcionamento. Fruto do Programa Fazendo Justiça, criado em 2019, a iniciativa é uma parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com apoio de mais de 150 parceiros.

- Com a participação de produtores rurais do Oeste Baiano termina hoje (08) o 18º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha e o 1º Encontro Mundial do Sistema Plantio Direto, realizados em Foz do Iguaçu (PR). Na programação o produtor radicado em Luís Eduardo Magalhães, Luiz Pradella, participou ontem do painel ‘Olhando as gerações futuras’ com palestra sobre ‘A Modernização da Agricultura e a Conservação Ambiental’, onde compartilhou experiências exitosas, desenvolvidas através das ações dos agricultores na região de Cerrado baiano.

- Em Barreiras, a cerca de 870 quilômetros da capital baiana, acontece hoje o lançamento do livro ‘Histórias Refinadas com Glacê’ da escritora Fátima Liguori e edição da Nordestina Editora. Com início às 18h, o evento movimenta o auditório do Hotel Morubixaba com amigos escritores e poetas da região.