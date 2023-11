Conselho Estadual alcança 300 reuniões | A TARDE

O anúncio da histórica reunião 300 do Conselho Estadual de Saúde revela o quanto o órgão tem se empenhado em promover o debate qualificado sobre o tema tido como bem intermediário à felicidade de baianas e baianos, sem exceção.

O numeral de três dígitos, alcançando a terceira centena, pode inspirar comemoração, pois não é fácil organizar tantos encontros em um estado do tamanho da Bahia – equivalente à França.

O encontro 300 será realizado na segunda-feira, apenas à tarde, das 14 às 18 horas, por internet, e presencialmente, no auditório da Escola de Saúde Pública (ESPBA).

O tema, dentro da programação do “Novembro Negro”, é a situação da saúde desta população, maioria em todo o Estado, devido à presença de descendentes de escravizados do Benin, Nigéria, Angola e outras origens.

A reunião número 300 tem como pauta extra a discussão sobre o “combate ao racismo institucional no Estado da Bahia”, levando em conta os efeitos da lei recém-promulgada proibindo acesso de racistas ao serviço público.

Outro tema, não menos relevante, vai tratar dos “panoramas da Covid no estado da Bahia”, tendo como hipótese falseável a possibilidade de expansão de casos, com aumento de infectados, devido à baixa cobertura vacinal.

O Conselho Estadual de Saúde tem sido um dos órgãos mais atuantes com o acréscimo do diálogo incessante com a sociedade civil, em perspectiva multidisciplinar.

A participação decisiva no controle da pandemia, cobrando testagens e campanhas de imunização em perfil emergencial, construiu a imagem de um conselho atuante e participativo, além de uma miríade de ações cidadãs.

Trabalho decente na Bahia

A Agenda Bahia do Trabalho Decente, mecanismo do governo do estado, visando proteger os direitos trabalhistas e as condições de prestação de serviço em condições civilizadas, vai ganhar um núcleo em Salvador. A solenidade de instalação está programada para hoje às 9 horas, no Novotel Salvador Rio Vermelho, em estratégia organizada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Segundo os servidores responsáveis pela ampliação do projeto, o objetivo inclui verificar aspectos nas relações trabalhistas possíveis de produzir políticas públicas a fim de combater constantes excessos dos contratantes.