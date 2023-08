Conselho quer Espanhol nas eletivas

A utilização dos leitos do Hospital Espanhol não deve limitar-se a pacientes emergenciais do Sistema Único de Saúde (SUS), servindo nos acréscimos para ajudar a reduzir as filas para quem deseja realizar cirurgias eletivas de caráter permanente.

Este é o entendimento do presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia, Marcos Sampaio, ao reforçar a importância de aproveitar o equipamento também para este outro tipo de demanda muito procurada à medida do avanço das tecnologias visando melhores resultados para quem precisa de alguma correção.



Marcos Sampaio comemora a abertura do Espanhol para atendimentos de emergências, mas acredita na perspectiva de um maior proveito para a cidadania, considerando a carência na oferta de leitos de hospital.



- Além dos leitos clínicos, as cirurgias eletivas devem fazer parte do objetivo do Hospital Espanhol. Muitas pessoas estão há anos esperando nas filas únicas para realizar cirurgias de pequenos portes, uma opção para não depender apenas das feiras e mutirões de saúde seria utilizar o hospital como instrumento”, afirma Marcos.

O presidente do Conselho Estadual de Saúde já estava em campanha para incluir este tipo de cirurgia, agora está decidido a conquistar o endereço certo a fim de evitar a realização de mutirões e outros improvisos.



O hospital dispõe de 253 leitos, além de salas de cirurgia, portanto está apto a atender esta demanda reprimida da população, pois há cidadãs e cidadãos esperando há anos por uma oportunidade.



A fila de espera no Estado chega a 79 mil cirurgias, já aproximando-se dos 80 mil conforme a Central de Regulação do Estado da Bahia.

Bahia brilha nos EUA

A Bahia voltou a marcar presença no maior congresso de medicina laboratorial, realizado na Califórnia, com a participação de pesquisadoras e pesquisadores de todo o mundo, debatendo os temas mais atuais referentes às tecnologias do setor. A proposta de questionar, desafiar e compartilhar foi bem aceita pelo grupo Sabin, ao selecionar cinco trabalhos para serem apresentados e debatidos durante o simpósio internacional. Promovido pela principal associação estadunidense do setor, o encontro teve como resultado o maior preparo dos profissionais em assistência médica e em medicina diagnóstica.

POUCAS & BOAS

O Forró da Amizade movimenta hoje o Dispensário Santana, no bairro jardim Acácia, em Feira de Santana. O evento contará com o tradicional forró pé de serra e comidas típicas do período junino. Com início às 21h, o evento visa arrecadar fundos para a manutenção do dispensário, que tem um abrigo voltado para cuidar de pessoas idosas, escola e cursos profissionalizantes para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para adquirir ingressos para a festividade solidária basta fazer contato pelo (75) 3223-1479. O pix para doações é o CNPJ 40.639.247.0001/77.

Oficinas gratuitas de dança acontecem hoje no Teatro Municipal Candinha Doria, em Itabuna, ministradas pelo bailarino Gilmar Sampaio para pessoas acima de 14 anos com experiência em nível intermediário de dança. Amanhã o local receberá às 19h o espetáculo ‘Viramundo’, do Balé do Teatro Castro Alves. Criado para celebrar os 80 anos de Gilberto Gil, a peça estreou em Salvador no ano passado, e este ano já passou por Feira de Santana, Alagoinhas, Camaçari e Porto Seguro.

Com duas provas de corrida, de 5k e 10 km, além de uma caminhada de 3 km, a etapa de Juazeiro do Circuito Sesc de Corridas acontece amanhã, com apoio da gestão municipal. A concentração será às 6h30 na praça Santiago Maior, na Orla, com largada às 7h. O percurso segue por ruas e avenidas da região central da cidade, com chegada na mesma praça. Cerca de 700 atletas fizeram a inscrição, colaborando com a doação de alimentos a serem distribuídos para instituições voltadas para ações de assistência social.