Copa de Recitais no Festival de Itabuna | A TARDE

Uma Copa de Recitais, com a presença de poetas destacados e revelações dos versos dos municípios da região cacaueira, é um dos atrativos da sortida quarta edição do Festival Literário do Sul da Bahia, o Flisba, programado para Itabuna, amanhã e depois.

Programado para o Centro de Cultura Adonias Filho, o encontro tem como tema “Tecituras Literárias: (re) construção e liberdade”, relacionando o contexto nacional de reabilitação das artes depois de quatro anos de treva – 2019/2022.

Embora os números da Secretaria da Saúde do Estado possam recomendar cautela, a pandemia é lembrada como superada, daí a perspectiva libertária. No entanto, convém a cautela da imunização para quem quer aglomerar com menor risco, pois há um cenário apontando para risco de epidemia.

E aglomeração não vai faltar pois estão previstas mesas, conversas, saraus, músicas e oficinas, em um encontro de vivos e mortos, pois também serão lembrados os trabalhos de saudosas escritoras e escritores.

Em perspectiva multidisciplinar, não faltará a presença de empreendedores na Feira de Economia Solidária e do Livro, uma experiência de produção de conhecimento e literatura com base nos valores da solidariedade e da união.

Não poderiam faltar as apresentações musicais – arte suprema -, em meio aos debates literários e duelos conceituais entre gestores da produção de cultura nas cidades do Sul da Bahia, eternizadas nas obras de Jorge Amado.

As crianças não têm como brincar de se esconder da programação, pois está previsto o Flisbinha, um conjunto de atividades literárias e artísticas voltados para o público infantil.

Dinos baianos encantam SP

Os dinos baianos seguem invadindo os vales paulistas, com a chegada dos bichos pré-históricos agora ao município de Santa Barbára d’Oeste depois de conquistarem a população de Marília, com a instalação de um museu. O stegosaurus é a nova cria, nascida em Jaguaquara, no Sudoeste baiano, nos galpões da equipe do paleoartista Anilson Borges, especialista em esculturas dos animais supostamente extintos há 65 milhões de anos. Os stego e o parasaulorolophus, o famoso “bico de pato”, vão viajar em centopeias, junto com o segundo tiranossauro gerado na Bahia, parido aos pedaços para ser montado em Santa Bárbara D’Oeste.