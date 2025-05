Criação de comitê visa promover a paz

Comitê Estadual de Enfrentamento de Violências - Foto: Divulgação

Mais de 100 órgãos da sociedade civil da Bahia articularam-se em rede para criar o Comitê Estadual de Enfrentamento de Violências, como forma de contribuir para reduzir as ocorrências relacionadas às comunidades de bairros periféricos pretos.

A deliberação por fundar o comitê saiu do encontro mais recente do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado da Bahia (CDCN).

O objetivo é o de fortalecer o diálogo coletivo ao propor estratégias de enfrentamento à violência sistêmica. O comitê tem como uma das missões criar formas rápidas de atender alertas a fim de evitar conflitos desnecessários, tendo também a iniciativa de buscar colaborar com o estado de paz, quando se percebe ameaça à estabilidade.

Ficou decidida a organização de um ato público a fim de alertar para o uso necessário da inteligência policial no sentido de alcançar o resultado de combate à criminalidade sem precisar expor cidadãs e cidadãos.

– A ideia é privilegiar ações firmes, quando necessárias, mas de uma forma que não se configure uma sabotagem – afirma o presidente do Conselho, Ademir Santos.

Os ativistas acreditam na redução da criminalidade e da utilização da juventude preta pelos fora da lei a partir da estratégia de oferta de projetos sociais e de geração de emprego e renda, além de atividades esportivas e culturais.

O trabalho do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra é o de favorecer a criação e execução de políticas públicas visando reduzir desigualdades.

Vinculado à Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, o conselho tem debatido o círculo vicioso do incentivo à pauta de violência, visando audiência, e operações truculentas.

Ataque à fauna

Moradores da Rua Rio Purus, na Paralela, trecho Saboeiro, voltaram a protestar ontem a fim de denunciar a escalada de crimes de maus tratos cometidos contra a fauna desta região da cidade. Ações com características de organização criminosa têm tirado a vida de animais; a mais recente vítima foi o gato “Corujinha”, com suspeita de envenenamento. Já foram abertos boletins de ocorrência, no entanto, não há notícia de indiciamento, sequer de investigação, apesar da sucessão de crimes. Há câmeras de segurança nos locais onde ocorreram os óbitos, além do furto de comedouros, mas a impunidade incentiva novas infrações.

POUCAS & BOAS

A edição Oeste do Circuito Sebrae de Comunicadores movimenta hoje o auditório do Hotel Morubixaba, em Barreiras. Com início às 18h30, o encontro terá palestra da jornalista Thaic Carvalho, com participação especial do jornalista Vanderson Nascimento. Para o encontro sobre Comunicação e Jornalismo com propósito, são aguardados profissionais de imprensa e comunicação que atuam nos municípios da região. Evento permitirá a troca de ideias e parcerias que podem render bons resultados no futuro. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas.

Com abertura oficial às 18h no Parque Natural Engenheiro Geraldo Rocha, em Barreiras, a 1ª Feira Literária Intercultural da Bacia do Rio Grande (Flibarg) reúne literatas e artistas da região. Além de lançamentos de livros e mesa redonda, hoje será apresentado o recital do poema ‘Barreiras tem um pé no tropicalismo’, com o autor Ronaldo Sena e show musical com Laércio Correntina, Nau de Papel e Sou de Luanda no palco principal. Também oficinas e workshops agitam a feira que terá diversas palestras no Espaço LGBTQIAPN+.

Executado pela Fundação Pedro Calmon (FPC), o projeto ‘Leve e Leia’ é uma das atrações da 1ª Flibarg, que, com a 1ª Festa Literária de Malhada de Pedras (23 a 26), abre o ciclo de eventos literários no Estado. As duas feiras foram contempladas no Edital de Apoio às Festas, Feiras e Festivais Literários/2024, através do Programa Bahia Literária, via FPC, com apoio das secretarias de Educação e Cultura da Bahia.