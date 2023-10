Crianças filósofas investigam o tempo | A TARDE

Santo Agostinho foi quem primeiro percebeu, no século IV: o tempo, se não tentamos defini-lo, é fácil de entender, mas basta arriscar qualquer enunciado para percebermos como é complicado dizer algo conclusivo.

Foi também o mesmo talento agostiniano para a filosofia a motivação do menino Lucca, 11 anos, ao propor a pergunta sem resposta: “Pai, o que é o tempo?”. Não valia resumir a resposta a uma sucessão de instantes, pois é insuficiente: o jeito foi escrever o livro.

Assim surgiu o projeto de pensar sobre o tempo, visando encontrar algumas boas ideias com a coautoria do pai do pequeno filósofo, Alessandro Marimpietri, ao transformar em livro a inquietação sobre o palpitante, incessante e enigmático tema.

O lançamento é da Solisluna Editora, disparada a mais atuante do mercado editorial baiano, tanto em volume de lançamentos, como na escolha dos temas e qualidade dos trabalhos.

Este será o segundo livro de Alessandro Marimpietri, com lançamento previsto para este sábado a oito, dia 21, às 16 horas, no Museu Carlos Costa Pinto, Corredor da Vitória.

Na publicação, o escritor convoca as crianças - e também os adultos - a refletirem sobre a passagem dessa entidade indomável, categoria necessária para o convívio entre as pessoas, embora seja também tratada como uma convenção.

- Falamos do tempo das coisas, do tempo das experiências, da nossa percepção íntima sobre o tempo e o modo como lidamos com essa dimensão que nos empurra para frente, às vezes nos põe numa montanha-russa e, às vezes, nos deixa presos ao passado”, explica o autor, psicólogo voltado às infâncias, a adolescência e às famílias.

Congresso do samba

Os pesquisadores de samba da comunidade acadêmica, assim como profissionais dedicados ao gênero musical, estão convocados para comunicarem os seus conhecimentos no 6º. Congresso Nacional, nos dias 1 e 2 de dezembro. Os interessados podem inscrever os seus trabalhos e obterem mais informações no link www.even3.com.br/6cns/. O Congresso selecionará artigos, crônicas e performances em vídeos publicados no YouTube. Realizado pelo projeto Memorável Samba, coordenado pelo professor Jair Martins de Miranda (UNIRIO), o evento ocorrerá no modo presencial, no Rio de Janeiro, com veiculação on-line.

POUCAS & BOAS

Setenta alunos do Centro Educacional Prefeito Francisco Teixeira Cotrim, no povoado de Guirapá, zona rural de Pindaí, receberam esta semana a certificação do curso focado na prevenção a incêndios florestais. Eles moram no entorno da Mina Pedra de Ferro e foram capacitados pela equipe de Brigada de Incêndio da Bamin, preparando os jovens de 17 e 18 anos para atuar na região do Alto Sertão da Bahia onde são comuns as ocorrências de incêndios no período de seca.

Xilogravuras do artista plástico Ricardo Jerônimo, com foco em figuras femininas, fazem parte da mostra ‘Entrelinhas’ pode ser visitada até o dia 11 de novembro. Com entrada gratuita, os trabalhos estão em exposição no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Feira de Santana. Bastante associada à literatura de cordel, a xilogravura é uma técnica que consiste no desenho em alto-relevo em uma placa de madeira, que é utilizada como chapa para a impressão em papel.

Como parte de um ciclo formativo para orientar gestores e agentes culturais a participar dos editais lançados pela Lei Paulo Gustavo no estado, acontece hoje formação virtual para Pontos e Pontões de Cultura, aberto para os 27 Territórios de Identidade. Desde o dia 25 de setembro municípios que são polos regionais estão recebendo as formações, através das equipes da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), através da Diretoria de Cidadania Cultural e Diretoria de Espaços Culturais e de diversos órgãos e entidades parceiras integrantes do Sistema Estadual de Cultura.