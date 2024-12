Cruzeiros movem cifras em Ilhéus

- Foto: Setur / Divulgação

Os setores de alimentos, bebidas e artesanato são alguns dos beneficiados pelos efeitos da temporada de cruzeiros em Ilhéus, ao preparar a "cidade gabriela" o próximo receptivo para 26 agora, terça vindoura, no Centro de Convenções.

O aumento da temperatura e a luminosidade esplenderosa da Alta Estação permitem uma projeção positiva dos negócios envolvendo empreendimentos da economia solidária, pelo terceiro ano consecutivo durante este período.

Além da relevância de se tentar movimentar a economia, um outro dado não menos importante caracteriza a temporada de cruzeiros: o fato de a maioria dos empreendimentos ter uma mulher à testa, não-raro, uma mãe solo, aliando economia solidária à emancipação feminina.

São centenas de itens produzidos em 26 municípios do Litoral Sul baiano, entre os quais bebidas e chocolates, geleias, doces e todas as iguarias possíveis e ainda a inventar tendo o "cacau cabruca" da região como ingrediente, conforme o perfil do fruto bem divulgado pelo Centro Público de Economia Solidária (Cesol) do território Litoral Sul.

- Os receptivos de cruzeiros são uma oportunidade ímpar para apresentar a produção do nosso território, fortalecendo o trabalho de artesãs e empreendimentos da economia solidária", ressalta a coordenadora geral do Cesol Litoral Sul, Bárbara Aragão.

Bárbara Aragão acrescenta a importância do “contato mais próximo com o público turista oferecendo uma experiência única e diferenciada para quem vem a Ilhéus”.

O Cesol é parte da política pública de economia solidária do Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, ao incentivar em 15 territórios de identidade a inclusão socioprodutiva.

Afro-diáspora na Ufba

“Cura, Fé e Resistência: Diálogos afro-diaspóricos em contextos educativos e comunitários” é o tema de uma roda de conversa programada para o Congresso da Universidade Federal da Bahia. O encontro de pesquisadoras de temas relacionados a religiões de matriz africana e ancestralidade, como tática de resistência, está marcado para dia 26, às 13h30min, da sala 7 do PAF2, no campus da Ondina. Já estão confirmados os nomes de Patricia Oliveira (Pós-cultura); Rosangela Castro (PPG Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Mulher); Geise Barros (PPGCS), Renata Leandro (Pós Afro) e Reginalva Bruno (PPG Educação).