Cuidados com coração serão lembrados dia 29

Já está batendo na casa dos 9 mil o número de baianos mortos somente este ano por causa de doenças do coração, órgão a ganhar destaque em Dia Mundial, a ser lembrado no próximo 29 de setembro.

A interrupção da linha da vida preocupa os gestores públicos e da iniciativa privada, devido à alta incidência de doenças cardiovasculares.

A ideia de colorir o Setembro da cor grená, similar a do sangue, é reforçar a importância de conscientizar e prevenir os possíveis pacientes.

O álcool e o costume de fumar, como ocorre em outras enfermidades, são apontados pelos cardiologistas como fatores de risco, estimando-se oito entre cada dez pacientes quem precisou de ambulância por causa destes vícios.

Também recomendam os especialistas os cuidados com a alimentação, preferindo-se dieta moderada, além da prática de atividades corpóreas, desde andar na praia à maratona saudável de animadas tertúlias na madrugada.

- A situação é explicada pelo ritmo da vida moderna, dietas com muito sal, gordura e açúcares, além de estresse e pouca atividade física”, afirmou o vice-presidente da Associação Bahiana de Medicina (ABM) e conselheiro do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Nivaldo Filgueiras.

Para o doutor Filgueiras, chegou a boa oportunidade de lembrar de consultar o cardiologista a fim de fazer exames visando prevenir desritmias e proteger a saúde dos corações baianos.

Além disso, recomenda o médico controlar outros fatores de riscos, como hipertensão, colesterol, diabetes, sedentarismo e obesidade, além de tomar a medicação corretamente.

Prefeitura Empreendedora

O XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora será lançado na próxima segunda-feira às 18h, na sede da instituição no Costa Azul. A ordem da entidade é de total apoio à iniciativa promovida para mostrar aos gestores públicos táticas de fazer valer o dinheiro público. O lançamento do prêmio será acompanhado da solenidade de assinatura de protocolo de intenções, no sentido de desenvolver o empreendedorismo nos 417 municípios baianos. O compromisso será firmado pelo presidente da UPB, Quinho de Belo Campo, e pelo presidente da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia e prefeito de Castro Alves, Thiancle Araújo.

POUCAS & BOAS

O V Seminário dos Povos Indígenas da Bacia do São Francisco será aberto hoje a partir das 8h30 no auditório da UniRios , bairro Perpétuo Socorro, em Paulo Afonso. Organizado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), o evento tem a expectativa de reunir cerca de 140 representantes de diferentes etnias. Até amanhã o encontro debate as principais temáticas de interesse dos povos originários, com elaboração de documento e proposição de encaminhamentos com o propósito de indicar maneiras de maior valorização e proteção dos povos indígenas.

Em Lauro de Freitas acontecem hoje e amanhã ações para a preservação das praias com mobilização de voluntários e estudantes. Nesta sexta-feira em iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, alunos da rede municipal de ensino, estarão das 8h às 12h na praia de Ipitanga e no rio Sapato. No sábado a concentração será na Praia do Surf, em Vilas do Atlântico, a partir das 8h sob a liderança dos integrantes do projeto “Essa praia também é minha’. As ações fazem alusão ao Dia mundial pela limpeza das praias e rios, celebrado amanhã.

A V Conferência de Cultura de Barreiras foi aberta ontem no Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho, com apresentações artísticas e debate sobre ‘Democracia e direito a cultura’. O evento, que prossegue hoje no mesmo espaço, será encerrado amanhã com diversas oficinas na Escola Municipal, Mirandolina Ribeiro Macêdo. A organização é do Conselho e da Secretaria Municipal de Cultura.