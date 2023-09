Debate na Câmara alerta para "Pituaço"

Com uma área superior a 400 hectares, o Parque Metropolitano de Pituaçu completou nesta semana 50 anos de criação, via decreto estadual. Os defensores de sua lagoa participam, no próximo dia 22, às 14h30, de sessão especial na Câmara Municipal de Salvador. Lá estarão nove representantes de poderes públicos para o debate com lideranças da comunidade.

Renomeada “Pituaço” por baianos pretensamente linguistas-raiz, a lâmina d’água integra um pedaço de mundo ainda preservado, mas sempre sob cobiça.

O contexto dá bem uma ideia de quanto a mentalidade média do baiano ainda pode crescer, pois em relação ao porte e à biodiversidade de fauna e flora, o parque teria de ser proporcionalmente percebido como um orgulho para a Bahia.

A luta por defender a reserva de Mata Atlântica vai fazer 30 anos, alertando as autoridades para a importância de se planejar e executar ações de segurança a fim de garantir a caminhada e a bicicletada de quem curte ‘Pituaço’.

Poucas metrópoles no mundo conseguiram proteger um fragmento da natureza mais completa, como é o caso de ‘Pituaço’, mesmo negligenciada por seu próprio povo.

Desempenho Policial

A edição de ontem do Diário Oficial publicou a determinação do Governo do Estado para pagamento do Prêmio por Desempenho Policial (PDP) a policiais civis e militares e agentes do Departamento de Polícia Técnica que atuaram na redução das mortes violentas no primeiro semestre de 2023. A medida é válida a partir do cumprimento da meta de 6% nas reduções.

Feirinha na Ufba

Que tal acordar cedinho e tomar o rumo do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, em Ondina; depois, voltar para casa cheio dos legumes, verduras e cereais plantados e colhidos com o amor de quem abomina agrotóxicos? Esta é a boa dica da semana, com a sugestão de visita à “feirinha” – ponto de encontro de produtores e cidadãos dispostos a contar e escutar histórias de alegria de quem tira do chão os nutrientes. Sexta é o dia aberto ao público, a partir das 7 horas. O objetivo é promover a importância de alimentos saudáveis e o consumo de produtos baseados nos fundamentos da agricultura ecológica.

POUCAS & BOAS

- Padroeira de Porto Seguro há 488 anos, Nossa Senhora da Peña será celebrada hoje com missas e procissão pelas ruas do Centro Histórico, um dos cartões postais da cidade turística. A programação da festa começou dia 30 de agosto com a novena preparatória, realizada todas as noites e seguida de quermesse, reunindo moradores locais, de cidades vizinhas e devotos de outras regiões e estados. A expectativa dos organizadores é que cerca de 150 mil pessoas participam do evento deste ano entre os dias da novena e hoje, que será o ápice da celebração.

- O Festival Gastronômico Temperos de Cabrália tem na programação de hoje, a partir das 16h, a Cozinha Kids, Oficina de Driks e Cozinha Show, além de apresentação musical de Éder Bahia. Realizado pela Abrasel Costa do Descobrimento, o evento tem correalização do Sebrae e Senac e patrocínio da prefeitura local e do governo estadual. Aberto ontem, o festival será encerrado neste sábado na estrutura montada na praça Pedro Álvares Cabral e conta com a participação de 27 empreendimentos, totalizando 40 pratos.

- O segundo Festival Caju de Leitores foi encerrado ontem na Oca Tururim, no centro da Aldeia Xandó, Terra Indígena de Barra Velha. Durante quatro dias de intensa programação focada na arte, cultura, leitura e escrita da população indígena, com a participação de representantes de diversas etnias, o evento movimentou a aldeia e o vizinho distrito de Caraíva, em Porto Seguro.