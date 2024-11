Defesa do Abaité vem das mulheres nativas

A Lagoa do Abaeté, em Itapuã - Foto: Manu Dias | GOVBA

Integrantes de coletivos organizados no bairro de Itapuã, por meio de uma das principais lideranças, Clara Domingas, enviaram onze argumentos para justificar “correção de informações” em conteúdo publicado nesta seção no dia 27 de abril, permanecendo ativo no Portal A TARDE, pela condição de armazenamento de dados nos sistemas digitais.

Segundo as ativistas de Itapuã, houve erro de omissão porque não foi citado o Fórum Permanente de Itapuã, protagonista das ações de preservação da lagoa; tampouco foram citados os nomes das organizadoras da Caminhada em Defesa do Abaité, título da nota ora sob rasura.

As caminhadas integram um plano simbólico de expressar o descontentamento coletivo em relação à gestão deste território central, preservando aspectos do modelo colonial.

O trabalho, herdado das lutas por direitos civis, tendo como tática a desobediência pacífica, mobiliza a comunidade por meio espontâneo, viabilizando a compreensão de conflitos e ameaças, além de integrarem os moradores a esplendorosa cena de convívio ameno com a fauna e a flora.

Para as mulheres de Itapuã, é um equívoco o protagonismo do projeto atribuído a uma “parceria” com o mestrado profissional em Ecologia e Gestão Ambiental da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

A proposta dos discentes para a turma era construir, como resultado final, um relatório técnico que possa servir para as ações do Conselho Gestor da APA Lagoas e Dunas do Abaeté.

– O que é mais relevante para a cidade de Salvador, em relação à área da APA do Abaeté: ampliar o tecido urbano, ampliar o aeroporto ou as áreas protegidas? – questionam os defensores ambientais de Itapuã.

Celebrando Myriam Fraga

A Academia de Letras da Bahia (ALB) anunciou, ontem, a realização da I Conferência Myriam Fraga, no dia 12 de novembro, às 19h, na sede da instituição, em Nazaré. A proposta do encontro – franqueado ao respeitável público – é lembrar de cantar os parabéns para o legado de Myriam Fraga, aproveitando-se o transcurso do mês de novembro, no qual ela completaria 87 anos. A jornalista, poeta e imortal da ALB é reverenciada, na condição de bom exemplo para todos e todas quantas sonham com um convívio pacífico e agradável; ela terá as práticas virtuosas relembradas na fala da professora de Teoria da Literatura na Ufba, Lívia Natália.

POUCAS & BOAS

A 7ª e a 8ª etapas do Campeonato Baiano de Rally acontecem, hoje, no estacionamento externo do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. Com início às 11h, o evento faz parte do Rally Rota Bahia e reúne competidores de diversos municípios baianos. A entrada é solidária e estará recolhendo dois quilos de alimentos não perecíveis por pessoa, que serão doados à Associação Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes. A organização é do shopping center, junto à RC Racing e a Jacob Adventure.

A apresentação de três filmes mudos com sonorização ao vivo é a programação que o projeto Reverbera! levará, amanhã, para a Casa de Cultura e Cineclube de Santo André, distrito de Santa Cruz Cabrália, com entrada grátis. Criada em 2018 como projeto de extensão da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), a iniciativa visa popularizar a Sétima Arte na Costa do Descobrimento, promovendo a interação entre estudantes, professores e as comunidades. Contemplado pelos editais da Lei Paulo Gustavo/Bahia, tem o apoio da universidade.

Em Boa Vista do Tupim, termina, hoje, a 4ª Peregrinação e Romaria do Caminho de Santa Dulce dos Pobres, no assentamento Nova Canabrava, com procissão e celebrações eucarísticas. Aberto na quinta-feira, o evento reúne devotos de diferentes municípios da Bahia para a programação religiosa e cultural, que conta com uma Feira de Economia Solidária. A organização da festa é da Igreja Católica e da prefeitura local, que vem investindo na consolidação do projeto, focado no turismo religioso.