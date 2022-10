Direito baiano está presente em Madri

A Bahia estará representada num dos principais encontros mundiais do direito, com o Simpósio Internacional programado para a próxima sexta-feira, 4 de novembro, em Madri.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) participará com o criminalista Luiz Coutinho, integrante do Conselho Federal da instituição, responsável por falar em defesa do Estado Democrático e de Direito, sofrendo seguidos ataques no Brasil nos últimos anos, chamando a atenção do mundo devido à importância do país no contexto internacional.

Luiz Coutinho destaca o fato de a importância da democracia tornar-se uma causa universal, transcendendo fronteiras, pois interessa a todos os países proteger direitos fundamentais, como a livre manifestação e o acesso à justiça.

– Em qualquer lugar do mundo, precisamos defender as instituições, trabalhar por uma justiça efetiva, que perpassa também por uma advocacia fortalecida – afirma o representante baiano no simpósio internacional em Madri.

Para Luiz Coutinho, somente dessa forma, obtendo segurança jurídica, poderemos vislumbrar uma sociedade mais justa e próspera, no Brasil, na Espanha ou em qualquer outro país.

A proposta do simpósio internacional é impulsionar instrumentos eficazes para a democratização da produção de conhecimento, a interação entre povos e a consolidação das estruturas voltadas para a cidadania.

O Simpósio Internacional de Direito terá uma programação de palestras de professores especialistas em temas do Judiciário, além dos profissionais do setor, distribuídos em grupos de trabalho com apresentações orais de artigos científicos.

Mostra de joias no Pelô

Quem aprecia a beleza de pedras preciosas e o brilho das joias delas produzidas, tem uma boa oportunidade desta terça-feira, dia 1, até o dia 6, apenas com a interrupção do dia de finados, quarta. Trata-se da III Mostra de Joalheria, Pedras Preciosas e Artesanato Mineral, programada para o período das 9 às 17 horas, no Centro Gemológico da Bahia (CGB), na rua Gregório de Matos, no Pelourinho. São 10 expositores formados nos cursos de joalheria e lapidação oferecidos em parceria pelo CGB em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A mostra coincide com o III Concurso Joia da Bahia, com a escolha do vencedor pelo público, em votação de urna lacrada, da peça mais bela, entre as inscritas por cada artesão presente.

POUCAS & BOAS

-A 12ª edição do Santander Brasil Ride, um dos grandes eventos de ciclismo de Mountain Bike do mundo, termina hoje no distrito de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, reunindo atletas de vários estados e de 19 nacionalidades. O evento tem apoio das duas prefeituras, dentre outros patrocínios. A organização é do Instituto Brasil Ride com chancela da União Ciclista Internacional (UCI), Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e FBC (Federação Bahiana de Ciclismo).

-Um evento virtual encerra hoje a programação do Outubro Rosa no canal da professora e escritora Ananda Lima, reunindo a presidente do Instituto do Câncer do Oeste da Bahia (Icob), Marizete Zution, e a médica mastologista do Instituto de Assistência à Saúde da Mulher (IAM), Alba Dias, secretária do Icob. Com início às 18h30, na live serão esclarecidos detalhes sobre o instituto, bem como o projeto para a construção do Hospital Oncológico do Oeste da Bahia (Hospital da Gente). A iniciativa mobiliza diversos grupos da região, capitaneados pelo Rotary Club Barreiras Rio de Ondas, que trabalha neste propósito há cerca de cinco anos. Para acompanhar acesse: youtu.be/5SX9QX7jhtQ

-A caminhada do Outubro Rosa encerra hoje a programação relativa à campanha de prevenção do câncer de mama em Alagoinhas. A concentração será às 7h na praça Ruy Barbosa com foco na importância dos exames de diagnóstico precoce e acompanhamento médico. A organização é da Associação de Oncologia Nova Vida, com apoio das secretarias de Saúde, de Educação, de Cultura Esporte e Turismo e da Câmara de Vereadores.