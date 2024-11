‘Direito do Bem’ ajuda idosos

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Poucas conquistas são mais produtoras de felicidade se cotejadas com as do Direito Previdenciário, sediando a capital baiana hoje e amanhã o XVII Congresso Brasileiro, voltado para capacitar, atualizar e favorecer o melhor resultado possível para os advogados.

O simpósio de 1.800 operadores de direito, professores e pesquisadores está programado para o Centro de Convenções da Boca do Rio, hoje e amanhã, começando os trabalhos 8 da manhã, ao assinarem a realização do encontro os gestores do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário.

Com patrocínio do Azi & Torres Castro Habib Pinto Advogados Associados, o encontro em Salvador está abençoado com os valores da cordialidade e do associativismo, visando fazer o bem para multidões de idosos brasileiros em situação de risco.

- Não é fácil aposentar-se no Brasil, devido ao aumento incessante de dificuldades, como se a cada vez de o cidadão saltar um problema, o Estado elevasse mais um pouquinho o sarrafo, como num labirinto do Minotauro”, comparou um dos organizadores do maior congresso do País no gênero, advogado José Carlos Torres, mestre em Direito Constitucional.

José Carlos Torres é um dos especialistas convidados para enfrentar um tema tão complexo quanto extenso: “atendimento ao recebimento de requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório: caso simulado com conexão entre regimes: RPPS, RGPS, militar e tempo do exterior.”

Imprimir ou “salvar” no computador os dados referentes ao Cadastro Nacional de INSS, com todas anotações registradas nos sistemas eletrônicos e nas carteiras de trabalho é o primeiro passo para quem aceita o desafio de vencer a burocracia e seus tentáculos ao modo Dr. Octopus.

“Condenamos as mortes de civis e os enormes danos causados à infraestrutura civil como resultado dos ataques israelenses contra áreas civis do Líbano”

16ª cúpula do Brics, em sua declaração oficial, publicada ontem, prestando solidariedade a palestinos e libaneses, e reforçando a necessidade de reforma dos organismos internacionais, especialmente do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Reinventando Futuros

Ribeira do Pombal foi escolhido para estrear a Expedição Reinventando Futuros, criada para visitar todos os rincões do Nordeste, levando orientações confiáveis para gestão dos recursos do “grande sertão: veredas”. Entre 7 e 10 de novembro, a cidade vai receber atividades interativas, oficinas, rodas de conversa e eventos culturais, com o objetivo de engajar a comunidade na escolha de opções para ganhar a vida e escapar de antigos padrões amplamente superados. Para Lídice Berman, diretora do projeto, o serviço terá prestado se fizer as pessoas conectarem-se visando também tirar o melhor proveito das novas tecnologias.