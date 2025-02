Doutora da Uesc estuda "vassoura"

- Foto: Divulgação Faeb/Senar

Pesquisadores da Pós-graduação em Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), no Sul do estado, vêm estudando uma das proteínas usadas pelo fungo causador da praga chamada “vassoura de bruxa”, por deixar o cacaueiro com um contorno lembrando a personagem feminina em seu objeto de mobilidade aérea.

Os ramos de cacaueiro podem ser utilizados como defensivo agrícola, estimulando a proteção do desenvolvimento de plantas cultivadas contra patógenos.

A descoberta é da doutora Keilane Silva Farias, orientada pelo professor Carlos Priminho, ao apresentar sua dissertação de mestrado em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos, dando sequência ao defender tese para obter o grau de doutorado em Genética e Biologia Molecular

A proteína do fungo causador da vassoura de bruxa foi o objeto de pesquisa, ampliando as opções de controle e combate da doença.

Batizada como Basidina, ao ser aplicada em sementes de alface, acelerou a germinação, estimulando o crescimento de raízes de folhas.

A produção de conhecimento sobre vassoura de bruxa, na Uesc, tem contribuído para reduzir a incidência da enfermidade, tendo os produtores se beneficiado da orientação obtida no ambiente acadêmico.

O reitorado da Uesc apoia fortemente pesquisas capazes de produzir efeitos positivos no mundo além-muros da academia.

Um dos mais dedicados docentes, neste projeto voltado para melhorar o mundo pela ciência, é o professor Priminho, orientador de mestrado e doutorado da pesquisadora Keilane Silva Farias

Direitos autorais e Hip Hop

Quem tem interesse em atualizar aspectos relevantes da legislação de propriedade intelectual e afins, a oportunidade chegou com a Mentoria de Direitos Autorais e Contratos, dentro do projeto Educar com Hip Hop. A inscrição é gratuita e dá direito a certificado aos presentes no dia 13 de fevereiro, 14 horas, na Casa do Hip-Hop Bahia, localizada no Largo Quincas Berro Dágua, no Pelourinho. O treino visa ampliar as chances de artistas e empreendedores compreenderem a mecânica de mercado e como podem se proteger conforme a orientação da advogada Naila Trindade, convocada para dar a palestra.