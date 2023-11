Dr. Paraná recebe Medalha Dois de Julho | A TARDE

A galeria de heróis baianos ganha mais um integrante, com a outorga da Medalha Dois de Julho ao professor doutor Raymundo Paraná, que já salvou centenas de vidas, na condição de médico do fígado, baluarte do Hospital das Clínicas e da Universidade Federal da Bahia.

Hoje, às 15 horas, é momento de casa cheia no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a quem coube laurear o eminente amigo do povo pelo cotidiano de décadas fazendo o bem sem olhar a quem.



Não bastasse o hábito de multiplicar saberes, ao lecionar sobre os métodos de cuidados e prevenção dos males hepáticos, é também Raymundo Paraná, articulista de A TARDE, um dos iniciadores das técnicas de transplante na Bahia.



– Esta medalha é de todos os profissionais do SUS, que me acompanharam e acompanham em cada consulta e procedimento, além de Jorge Bastos e Paulo Bittencourt, ao montarmos no ano 2000 o sistema capaz de salvar a maioria de 600 transplantados – afirmou o campeão em hepatologia.



O bordão “a luta continua” ganha novo significado quando se percebe, mesmo em momento de tamanha alegria pela glória outorgada, a preocupação com a melhoria crescente no atendimento de cada paciente, pois a fila de transplantados precisa andar mais rápido.



Propõe o medalhista intensificar a campanha por exames, a fim de evitar chegar o paciente ao consultório em condições mais complexas de tratamento, por falta de hábito na realização de exames preventivos.

Raymundo Paraná Ferreira Filho, casado, pai de quatro filhos e avô do primeiro netinho, será condecorado por proposta do deputado Fabrício Falcão, em razão do sem-número de justificativas, capazes de produzir a sensação da prática virtuosa para todos.



Investimento em debate

Salvador sedia hoje a realização da Plataforma P3C Regional Nordeste: Bahia – PPPs e Concessões de Investimentos em Infraestrutura no Brasil, no Centro de Convenções, com a participação de especialistas do Brasil e do exterior. O evento conta com a cooperação técnica do escritório baiano Moreno, Cardozo & Croda Advogados e debate oportunidades e temas com ênfase no desenvolvimento regional.

– O nosso propósito é ampliar a discussão de temas prioritários referentes ao mercado nacional de infraestrutura econômica, social e ativos ambientais para a região Nordeste – destaca o advogado Paulo Moreno.

Encontro de Articuladores do A TARDE Educação



Será realizado na manhã desta sexta-feira (20), a edição de 2023 do Encontro de Articuladores, uma das ações promovidas pelo A TARDE Educação, programa que acontece desde 1996 e tem o objetivo de estimular o desenvolvimento da competência leitora, com enfoque na formação integral do sujeito, colaborando na aquisição de competências crítica e ética, através do acesso ao jornal impresso ou digital.

Este ano, o Encontro traz um tema vital para os tempos modernos: Educação Midiática. Em uma era em que a mídia exerce um impacto inegável em nossa sociedade, a capacidade de compreender e analisar criticamente as mensagens veiculadas se tornou uma habilidade essencial. O evento está programado para ocorrer das 8h às 15h no Espaço Mário Cravo, localizado na Casa do Comércio, em Salvador, com a presença de representantes de municípios parceiros do programa A TARDE Educação, promovendo um dia repleto de discussões e atividades.

Produtividade recorde

Representantes do Conselho Técnico da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e de outras entidades agrícolas com atuação na região Oeste do estado estiveram reunidos para atualizar dados sobre a safra 2022/23. No encontro foi anunciado um recorde com a produtividade do algodão em caroço, que obteve média de 330 arrobas por hectare (@/ha), enquanto que na safra 2021/22 a média foi de 320 @/ha. Também foram discutidos os primeiros números para a safra 2023/24, iniciada no início do mês, com expectativa da soja chegar perto de 2 milhões de hectares (ha), ultrapassando a safra anterior, quando a região cultivou 1.860 ha.