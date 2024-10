Dragão da Maldade no Teatro Jorge Amado

- Foto: Divulgação / Teatro Jorge Amado

Pais de estudantes do ensino fundamental e infantil serão atores e atrizes por um dia no espetáculo programado para a próxima sexta-feira, dia 27, às 16 horas, no Teatro Jorge Amado, no bairro da Pituba.

O projeto denominado “Teatro dos Pais” vai apresentar para um público infanto-juvenil a peça “O Dragão da Maldade”, misturando personagens inspirados no cotidiano, como policiais e sertanejos, a entes fictícios como a figura do dragão.

No enredo, o dragão manifesta toda sua disposição em esquentar o clima na hipotética cidade de Quiprocó das Pitanguinhas, enquanto os moradores precisam dar um jeito de espantar o bichão de fogo desinteressado em entender-se bem com a comunidade.

O elenco é todo formado por artistas amadores, em plantel de pais orientados pela educadora e atriz Ive-Anne Stanchi, tendo na plateia a criançada, formada por filhas e filhos.

– É um grande orgulho para os filhos ver seus pais participando da atividade; e é também para nós, uma grande alegria ver os pais "voltando a ser crianças", se entregando e se divertindo neste projeto – afirma Silvana Monteiro, responsável pelo trabalho de arte cênica.

A primeira experiência do grupo ocorreu ano passado, ao encenarem “Romão e Julinha”, adaptação da célebre “Romeu e Julieta” do grande imortal Shakespeare.

Nascido na Grécia Antiga, como forma de “catarsis”, ou reelaboração de experiências afetivas vivenciadas no dia a dia, ou “mimesis”, com objetivo de imitar ou refletir uma determinada “realidade”, o teatro protagonizado pelos pais procura unir estas duas pontas, escapando portanto aos gêneros mais tradicionais como a “tragédia” ou a “comédia”.

Oferta de bolsas em alta

Novos alunos dos três últimos anos do ensino médio a partir de 2025 já podem pesquisar ofertas de bolsas de estudo da língua inglesa em estabelecimentos da rede particular de Salvador. Entre as oportunidades, os descontos na mensalidade escolar podem partir de 50% até alcançar a bolsa integral. Neste período do ano, a partir do final do mês de setembro, é o momento mais apropriado para quem quer tomar conhecimento dos regulamentos para participar dos certames. Candidatas e candidatos devem passar por etapas eliminatórias, como em um campeonato, tendo como troféu a chance de aprender a um custo mais acessível.

POUCAS & BOAS

- A edição 2024 do Encontro de Sanfoneiros de Rio de Contas termina hoje na praça do Landim, com Feira da Agricultura Familiar o dia todo, workshop de dança, grupo Capoeira do Gueto e o Terno de Reis das Pastorinhas. A exemplo da noite de abertura, no palco Del Feliz será o anfitrião, recebendo outros sete sanfoneiros. Entre os organizadores do encontro está um grupo de empresários locais, liderados pelo casal Soraya e Luciano Pierote, pais do idealizador do evento, Lucianinho, falecido em 2021.

- Em Cachoeira começa amanhã o seminário ‘Eucalipto: impactos e desafios para o Recôncavo da Bahia’, movimentando o campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) a partir das 14h. Após a abertura acontecem debates com representantes do Grupo de Pesquisa Geografar, da UFBA, da UFRB e de representantes das comunidades tradicionais e quilombolas da região. Com a proposta de elaborar um diagnóstico da situação ambiental regional, o seminário termina dia 24, no auditório da Câmara Municipal com programação a partir das 8h.

- O Programa Conhecendo o Agro, da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) está desenvolvendo um trabalho com as escolas municipais de Barreiras, dentro do programa ALI Educação Empreendedora, executado pelo Sebrae em parceria com as escolas da rede de ensino desde 2022. Com a proposta de desenvolver competências que facilitem atitudes transformadoras na comunidade escolar, as Feiras do Empreendedorismo já movimentaram mais de 30 escolas municipais.