Eco Folia coleta 143 toneladas

O apoio ao trabalho dos agentes ambientais responsáveis pela coleta de materiais recicláveis resultou em 143 toneladas de embalagens, plásticos e latas de alumínio retiradas das ruas durante o Carnaval.

Mais da metade do total de rejeitos foi das chamadas “latinhas” onde são armazenados líquidos diversos, preferencialmente bebidas alcoólicas e refrigerantes.

O projeto “Eco Folia Solidária – o trabalho decente preserva o meio ambiente” foi desenvolvido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), ao distribuir fardamento e equipamentos de proteção individual (EPI), como botas, luvas e protetores auriculares.

– A ação é fundamental para a conscientização dos catadores de que precisam usar esses equipamentos para a própria proteção – disse o secretário Davidson Magalhães, lembrando a inclusão do projeto na Agenda Bahia do Trabalho Decente (ABTD), do governo da Bahia.

O resultado obtido sinaliza também o novo ânimo de catadoras e catadores de Salvador, graças à retomada de projeto com este mesmo objetivo de preservar o meio ambiente e promover inclusão social, pelo governo federal, em pleno alinhamento com a gestão Jerônimo Rodrigues.

O investimento do “Eco Folia Solidária” alcançou R$ 1,3 milhão, com o objetivo duplo de gerar renda para pessoas em situação vulnerável, além de contribuir com as equipes de limpeza pública, ajudando a dar conta do desafio de higienizar as ruas por onde passaram folionas e foliões.

Funcionou assim: as cooperativas pagaram R$ 5 por cada quilo de latinha coletada, evitando a ação de atravessadores e garantindo um preço razoável pela entrega dos rejeitos em cada uma das 11 centrais instaladas, beneficiando 1.840 pessoas.

Tabuleiro de Letras



O Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) abriu chamada para o volume 17 da revista Tabuleiro de Letras.

A publicação visa compartilhar novos trabalhos de pesquisadores em literatura, aceitando submissões até o dia 15 de abril, no endereço revistas.uneb.br, procurando-se a partir desde link a seção correspondente ao “tabuleiro de letras”.

Criada em 2008, a Tabuleiro publica textos de pesquisadores de instituições nacionais e internacionais, em português, inglês, francês ou espanhol, nas áreas de estudos das linguagens.

POUCAS & BOAS

- A edição 2023 do Programa Jovem Aprendiz na Área Rural foi iniciada com as 27ª e 28ª turmas, somando 122 estudantes, que já começaram as aulas na Fazenda Modelo Paulo Mizote, em Barreiras. A iniciativa é resultado de parceria entre o Instituto Aiba, Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras, Senar/Faeb, Codevasf, prefeitura local e os produtores rurais do oeste baiano, que realizam as contratações e ajudam a custear o projeto. Com foco na qualificação de profissionais para o trabalho no campo, além da logística, os estudantes entre 18 e 23 anos também recebem material didático, uniforme, alimentação, meio salário mínimo e têm a carteira assinada.

- Em Alagoinhas ainda repercute a sanção da Lei que dispõe sobre a Política Municipal de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGRIS), que através de projeto do Executivo, foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Segundo o prefeito Joaquim Neto, a lei é de grande importância para o município, considerando que o manejo dos resíduos sólidos é um dos grandes desafios ambientais enfrentados pelas gestões públicas.

- O encerramento extra oficial do Carnaval em Barreiras movimentou ontem as ruas do Centro Histórico com o tradicional Nazaro, organizado pela iniciativa popular. A manifestação centenária reuniu foliões envoltos em lençóis e mortalhas brancas, que correram pelas ruas aos gritos e fizeram barulho com sinos e outros instrumentos, assustando as pessoas desavisadas. A brincadeira chegou a ser proibida no período da ditadura militar, mas foi resgatada a partir da década de 1980.