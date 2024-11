Economia popular tem conferência estadual

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Mais de mil representantes de empreendimentos autogestionários, gestores públicos, pesquisadores, produtores agrícolas e artesãos confirmaram participação na maior conferência estadual de economia solidária do país, programada para Salvador, dias 21 e 22 de novembro, próximas quinta e sexta-feiras.

Entre as autoridades, destaca-se o secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, ao falar ao público na abertura oficial, às 10h de quinta.

O tamanho da conferência é proporcional à posição de liderança da Bahia, quando se trata do modelo de produção e distribuição de bens e serviços, baseado na autogestão e no cooperativismo libertário.

O objetivo é o de gerar renda e trabalho especialmente entre populações mais vulneráveis, dependentes dos avanços das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do setor pautado no valor moral da solidariedade.

Tendo como tarefa específica, a definição de propostas para a 4ª. Conferência Nacional de Economia Solidária, o encontro é uma promoção do governo do estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

O simpósio brasileiro, contando com a presença de representantes indicados por delegados eleitos nas conferências estaduais, voltará a ser realizado em 2025, em Brasília, depois de dez anos, servindo de fórum para elaboração do 2º Plano Nacional de Economia Popular e Solidária.

A etapa estadual conta com a articulação de redes de ativistas do Fórum Baiano de Economia Solidária, Rede de Gestores em Economia Solidária, Coordenação Estadual de Territórios, Secretaria de Relações Institucionais e Rede de Incubadoras Universitárias da Bahia.

Bazarzão da Cáritas

Mobilizar recursos visando promover projetos sociais na Bahia e em Sergipe, é o objetivo da nova edição do “Bazarzão”, programado pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3, no dia 30, último sábado do mês, na sede do bairro de Brotas. Ao anunciarem a atividade, com antecedência, os organizadores esperam ampliar as oportunidades de negociar roupas, acessórios e itens diversos, incluindo produtos agroecológicos voltados para a economia popular e solidária. A coordenação do Cáritas Nordeste definiu o período de 9 às 15 horas do dia 30 para o “Bazarzão”, na rua Emília Couto, número 270B.