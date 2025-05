Economia solidária em Madre de Deus

- Foto: Reprodução/Wikipédia

Depois de aliar-se ao Centro Público de Economia Solidária (Cesol), o município de Madre de Deus, no Recôncavo, retoma amanhão trabalho de organizar artesãs, artesãos eprodutores, além de adeptos da agriculturafamiliar.

O objetivo é o de estreitar o vínculo entreempreendedores, pretender demandase materializar o apoio garantido em discurso por gestores e a Cesol da Região Metropolitana de Salvador (RMS2).

Urge acolher os produtores diante do contexto econômico em otimismo e progresso,além do devir incessante das ações dos sujeitos envolvidos no trato do campo.

Um dos resultados definidos da nova duplaestá a realização do 1º. Festival de EconomiaSolidária Madre de Deus,programada paraa semana de aniversário da urbe.

- O Cesol Metropolitano II reafirma seucompromisso com a construção de uma política pública forte e efetiva de economiasolidária por meio da parceria com os municípios atendidos – avalia a coordenadorageral no Cesol RMS II, Michelle Leite.

O conceito de “economia solidária” mantém os pressupostos contidos nas reflexõessobre os mecanismos de mercado, mas propõe como método uma adaptação, mantendo assim a autonomia de quem produze consegue lucrar com distribuição honestade mercadorias.

Para quem ainda não sabe, o Cesols são espaços multifuncionais de uso comunitário, visando articular oportunidades degeração, fortalecimento e promoção do trabalho coletivo.

O modelo, além de viabilizar bons negócios para os pequenos, os instrui sobreuma boa razão de acreditar no convívio, graças ao didatismo de todos cuidarem detodos, concorrendo sem intenção de controlar os negócios.