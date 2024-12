Economia solidária tem feira em Itacaré

- Foto: Tatiana Azeviche / Divulgação

A parceria estabelecida entre a secretaria municipal de Turismo de Itacaré, e o Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul já terá seu primeiro efeito em janeiro, com a confirmação da uma feira de economia solidária, na praça das Mangueiras.

O objetivo, seguindo doutrina estabelecida entre os produtores, é o de reunir todas e todos em um espaço para fazer comércio das mercadorias in natura ou modo artesanal, além de viabilizar o melhor convívio entre os agricultores visando tornar o planeta sustentável.

De um ponto de vista de mercado, pretendem os gestores da Cesol e do município, a feira é interpretada como uma oportunidade de promoção dos empreendimentos econômicos solidários ou cooperativados.

A solidariedade ocorre quando os interesses convergem: atendimento ao público, com produtos de excelência sem agrotóxicos; busca de unir forças para planejamento da produção; e o contato com a freguesia visando fazer novas amizades, articulando a rede de cidadania engajada.

- Este projeto visa aproveitar o período de alta temporada em Itacaré para promover a aproximação de artesãos e produtores da economia solidária com o consumidor local e os turistas”, afirmou a coordenadora do Cesol Litoral Sul, Bárbara Aragão.

Segundo Bárbara Aragão, a meta é incentivar a trocas de saberes e divulgação dos produtos para o fortalecimento do mercado e da geração de renda para os empreendimentos econômicos solidários.

A reunião de apresentação do projeto contou com a presença de Bárbara Aragão, do atual prefeito, Antônio de Anízio, e do prefeito eleito, Nego de Saronga, além do coordenador de articulação, Gilson Costa, o secretário de Turismo, Marcos Japu, e o diretor de Promoções Turísticas, Marcelo Diaz.

Memória do Flu carioca

Um dos clubes pioneiros do futebol brasileiro, fundado em 1902, o Fluminense Football Club, do Rio de Janeiro, tem entre seus principais memorialistas o baiano do município de Mascote, Tasso Castro, ao anunciar a edição do quarto livro sobre a agremiação. A próxima publicação, prestes a entrar em gráfica, depende do apoio de outros abnegados tricolores, recorrendo o empresário aposentado ao método da “vaquinha” para custear as despesas. O tema é a conquista da Copa Rio, de 1952, com formato similar à Copa do Mundo de dois anos antes, quando o Brasil perdeu para o Uruguai, na decisão por 2x1.