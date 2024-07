Edivaldo Boaventura em projeto do IGHB

Edivaldo Boaventura e Renato Simões em cerimônia de lançamento do programa A TARDE Educação em 1996 - Foto: Wilson Besnosik | Cedoc A TARDE

Um dos baluartes da história do Grupo A TARDE, que em 2024 completa 112 anos, será homenageado “in memoriam” em projeto pioneiro para identificação de referências. O legado de Edivaldo Boaventura, professor, advogado e escritor, estreia a iniciativa do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), com o objetivo de produzir nas pessoas a vontade de imitar quem deixou bons exemplos.

A ideia é a de oferecer comendas com nome de figuras ilustres a personalidades da atualidade, reconhecidamente capazes de “influenciar”, não por número de seguidores de internet, mas pela qualidade comprovada de seus trabalhos, nas áreas de educação, história, arquitetura e administração, entre outras. A veneranda instituição, fundada em 1894, está definindo os critérios para escolher os primeiros “comendadores” culturais.

- Vamos contribuir para manter viva a memória da Bahia, ao conceder as medalhas Anísio Teixeira, Luiz Henrique Dias Tavares, Waldir Freitas Oliveira, Teodoro Sampaio e João Eurico Mata, autor da última reforma da administração pública, no governo Lomanto Júnior - afirma o presidente do IGHB, Joaci Góes.

Bússola Como a virtude não se aprende, mas a prática virtuosa pode-se imitar, o objetivo do IGHB é revelar novas lideranças, talvez não do mesmo tope dos heróis ancestrais, mas ao menos a premiação pode ter serventia de uma bússola.

O fundamento capaz de produzir sentido para o IGHB “existir” - a preservação do tesouro cultural - também depende de apoio e de recursos, como vinha sendo a prática dos gestores públicos. Está bem guardado e acessível, por exemplo, o maior acervo de impressos da América Latina..

Brota arte'

A Galeria da Cidade, na Praça Castro Alves, estreia no dia 19, próxima sexta-feira, às 18h30, a exposição de figurinos baseados no trabalho do estilista Cid Brito, nascido e criado no bairro do Engenho Velho de Brotas. A inspiração de Cid Brito, além do bom convívio com tantos outros artistas engenho-velhenses, vem das impressões assimiladas dos contatos com aspectos das manifestações culturais e religiosas da localidade. Além de 32 peças, únicas e não-copiáveis, alcançando a aura necessária à condição de arte, na perspectiva de autenticidade, podem ser apreciados acessórios produzidos por moradores.