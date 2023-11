Educação fiscal define campeões | A TARDE

Vai chegando a hora de anunciar os campeões do Prêmio IAF de Educação Fiscal, em solenidade programada para o dia 27, 17h, no Espaço Mário Cravo, Casa do Comércio, aquele arrojo arquitetônico da Tancredo Neves.

A ideia da promoção organizada pelo Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia visa identificar boas práticas no relacionamento do cidadão com a receita.

Com a identificação de práticas virtuosas, entendem os organizadores, os contribuintes e gestores do erário terão mais oportunidade, supõe-se, de administrarem os recursos públicos tendo como objetivo o bem comum.

A TARDE terá cadeira de diretoria na solenidade de premiação, mediante critérios estabelecidos pela comissão organizadora, ao levar em alta conta a boa vontade em incentivar, entender e saber comunicar o certame.

Libertar pela educação é o fundamento no qual convergem os conceitos pelos quais se batem o grupo comunicacional e o Instituto, ao considerarem como pressuposto a compreensão da importância social dos investimentos públicos.

O reconhecimento dos campeões em educação fiscal alcança escolas e universidades, em mobilização de recursos em perfil multidisciplinar envolvendo disciplinas desde as exatas (matemática) à filosofia (ética).

O título vale R$ 48 mil, ao selecionar-se entre as dezenas de participantes, um total de 12 projetos avaliados, conforme critérios combinados antecipadamente entre os integrantes do júri.

Ao final do certame, entendem ter sido a premiação um método de persuadir a cidadania a saber cobrar, dentro dos rigores da lei, a qualidade da prestação de serviços públicos, graças aos conhecimentos obtidos sobre o tema da educação fiscal.

Culto ao caboclo Raio do Sol

A comunidade religiosa de Cajazeiras 11 vive a expectativa do “samba” do caboclo Raio do Sol, em data a ser determinada pela própria divindade, nos próximos dias. Somente após a manifestação do dono do Ilê Axé Omín Alafim, será possível programar a festa anual dedicada a Raio do Sol, também conhecido por caboclo Rei dos Astros, representando a fusão de aspectos jeje, angola e keto. O povo da resistência preta do afrocandomblé, em constante transformação, embora mantendo os sigilosos pilares de sustentação da crença, tem se concentrado no entorno da casa do número 10 do Loteamento Santo Antônio, onde fica o barracão.

POUCAS & BOAS

O 1º Boia Cross da Juventude acontece hoje em Formosa do Rio Preto, município do extremo oeste da Bahia. Com percurso de aproximadamente seis quilômetros, a largada será na Cascalheira e chegada no Parque Municipal Major Leopoldo, onde serão premiados do 1º ao 3º lugar, os participantes com as boias mais ornamentadas. Com inscrições gratuitas, a organização é da Secretaria Municipal da Juventude e dos Esportes.

Em Porto Seguro começa hoje a 13ª Ultramaratona de Montain Bike (MTB) com a abertura da Vila Brasil Ride, no Uíki, no distrito de Arraial d’Ajuda. A 1ª etapa será amanhã, com largada às 8h, percurso de 57 km e 760 m de altimetria. Durante toda a semana os participantes passarão os dias percorrendo diferentes caminhos e trilhas também nos municípios de Guaratinga e Eunápolis, com premiações diárias dos melhores colocados após o jantar. Em sete etapas o total a ser percorrido é de 500 km e 10 mil metros de altimetria acumulada. A organização é do Instituto Brasil Ride, com diversos patrocínios e apoios.

A tragicomédia sertaneja ‘Inderna de Intão’ será encenada hoje no Colégio Estadual Monsenhor Turíbio Vilanova, em Bom Jesus da Lapa, a partir das 20h. Ontem a apresentação do monólogo aconteceu no Campus da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), em Santa Maria da Vitória. Inderna de Intão é uma expressão que significa ‘desde então’ e conta a história de uma viúva solitária que segue os passos da Folia do Divino. Criado e interpretado por Graça Veloso, o espetáculo é uma produção do Coletivo Nonô/Afeto Grupo de Pesquisa em Etnocenologia/CNPq/UnB.