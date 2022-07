Empresas baianas já são 40% do comércio

Da troca de produtos excedentes, por parte de tribos anteriores às primeiras civilizações, à atual expansão do comércio eletrônico, o dia 16 de julho, neste sábado, é dedicado a comemorar a atividade de aquisição de objetos, produtos e serviços, alcançando 40% da economia baiana.

O percentual corresponde à parcela do varejo em relação ao total de empreendimentos abertos no estado até junho deste ano, de acordo com dados da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb).

O resultado tem efeito positivo na abertura de postos de trabalho, como aponta o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), com saldo beirando as 36 mil pessoas com carteira assinada a mais em relação ao contingente afastado do serviço.

A expectativa é de ultrapassagem dos 64% de participação do setor varejista na formação do Produto Interno Bruto (PIB), considerando o total de riquezas geradas no território baiano em 2021.

Entre os destaques, numa escala crescente, do pequeno ao grande varejo, estão os setores de alimento, vestuário, eletrodomésticos, áudio e vídeo e utilidades domésticas, estas ainda como reflexo da necessidade de isolamento por conta de hábitos gerados pela pandemia.

A estatística divulgada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) assinala ainda o aumento do número de mulheres empreendedoras no comércio, alcançando 36% do total.

A mudança de perfil, rumo a uma equiparação entre os grupos de sexos biológicos homem x mulher, embora não leve em conta a diversidade de escolhas de orientação, sugere uma tendência ao equilíbrio, superando a tradição de patronato quase exclusivamente masculino.

Audiência sobre o cacau

A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Federal vai realizar, em agosto, após o recesso parlamentar, uma audiência pública para discutir os erros cometidos no pacote tecnológico federal do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, que fracassou em controlar a disseminação da vassoura-de-bruxa na Bahia.

A audiência foi proposta pelo coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Lavoura Cacaueira, o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT).

Serão convidados para representantes da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) e entidades representativas dos produtores.

Delírio pré-eleitoral

Preocupadíssimo com a disputa eleitoral ficando acirrada, associado ao crescimento do candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, o Jerônimo de Lula, ACM Neto passou a mostrar seu lado malcriado, agressivo e delirante. Nos últimos dias passou a afirmar que as críticas e os problemas jurídicos de sua possível inelegibilidade - o que denominou de ataques, seriam plantados por uma “quadrilha” que atuava na prefeitura de Salvador, antes de 2013. O pré-candidato se esquece, ou acha que a população baiana esqueceu, que seu hoje fiel aliado e membro de sua cúpula política, é ninguém menos que João Henrique Carneiro. Ora, se existiu alguma quadrilha na prefeitura de Salvador, ela está hoje toda integrada na equipe de ACM Neto. Neto, ao silenciar durante anos, teria então prevaricado? Alem do mais, justiça seja feita: na gestão de João Henrique não se falava e nunca existiu favorecimento de empreiteiras tal como a mídia estadual e nacional vem noticiando acerca grupos empresariais que faturaram, só na gestão passada, números que chegam perto de bilhão de reais.

Juazeiro em festa

Os 144 anos de emancipação política de Juazeiro, comemorados hoje, terão alvorada festiva às 5h, saindo do Marco Zero, seguida de momento cívico na Orla II, às 8h, com bolo de quase 10 metros, fanfarras e outras homenagens. Evento focado no universo infanto juvenil, ‘Tendas da Educação’ será aberto às 9h com atividades lúdicas, que prosseguem até domingo, como contação de histórias e cineminha climatizado. A cidade ainda hoje tem a abertura oficial da Copa Fest e Copa Vela, também na Orla II. Com chancela da Associação Brasileira de Windsurf, o evento termina domingo e reunirá atletas de seis categorias do esporte.