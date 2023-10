Encontro atualiza potência da tech

Os avanços da tecnologia seguem na alta velocidade em relação à discussão sobre o melhor uso das geringonças virtuais, como é possível verificar quem participar do Bahia Tech Experience (BTC), nos próximos três dias.

Promovido pelo Sebrae em parceria com o Governo do Estado, trata-se do maior encontro estadual de tecnologia e inovação.

Interessados em vender seus produtos, serviços e engenhocas, piscantes ou não, estarão presentes empresários dos Estados Unidos e de países da Europa habituados a buscar novos clientes mundo adentro.

Hoje, serão apresentados em plenária os painéis “A realidade americana: três pilares da inovação”; “Aldeia Global: como competir, distribuir e produzir globalmente” e “A heterogenia do futuro”.

Entre as conferências mais aguardadas está a preparada por Julia Figueiredo, Nelson Nectoux e Danilo Salgueiro, “A essência do Vale do Silício: valores que norteiam a região de maior geração de riqueza da história da humanidade”.

Já os painelistas europeus estão convocados para a programação de sábado, o último dia, com o tema “Desvendando os ecossistemas de inovação da Europa”, em tradução simultânea de conceitos como “softlanding” e “roadmap”.

Mas, atenção: somente os empreendedores poderão participar das rodadas de negócios, no método “matchmaking”, como é chamado no idioma dominante no comércio internacional das preciosidades cibernéticas.

O Bahia Tech Experience não poderia deixar de destacar o ambiente dos jogos, já possíveis de dicionarizar em português como “games”, nomes pelos quais são conhecidas as disputas realizadas ao infinito envolvendo de crianças a idosos.

Manguezais em debate

O município de Maragojipe, situado na região protagonista da Independência, o Recôncavo, será a capital mundial da educação do meio ambiente em áreas de manguezais (Global Mangue), entre os dias 17 e 20 do mês que entra agora. A ideia é reunir cientistas, representantes de comunidades tradicionais, docentes e estudantes das redes federal, estadual e municipal, além de agentes governamentais e da sociedade civil. Escolhida pela vocação natural de superdotada em manguezais, Maragojipe convida para a inscrição gratuita pela internet, bastando preencher os dados solicitados no endereço www.globalmangue.org.