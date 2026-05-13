TEMPO PRESENTE
Encontro com a força do café da Chapada
Confira a coluna Tempo Presente desta quarta-feira
A Bahia tem seu altiplano cafeteiro na Chapada Diamantina, onde a bebida servida necessariamente fumegando será uma vez mais o centro das atenções, no Encontro de Cafeicultura entre serras e grãos do povoado de Mato Grosso, em Rio de Contas.
Os cafeteiros vão se reunir em Rio de Contas, em atividades programadas para 6 e 7 de junho, distribuídas uma parte de narrativas e outras dedicadas ao empirismo pleno do contato com o cafezal.
Sábado, 6 de junho, está prevista a ocupação do Centro Histórico de Rio de Contas, ao lado da Casa de Câmara e Cadeia, com oficinas de extração, apresentação cultural e um bate-papo.
À tarde, a experiência se desloca para o campo, com visitas guiadas a propriedades de café, onde os produtores prometeram entregar as manhas do manejo e os segredos do cultivo, na comunidade do Mato Grosso, mas talvez queiram guardar algum segredo.
- O Encontro de Cafeicultura Entre Serras e Grãos é um catalisador de conexões. Queremos fortalecer a identidade cafeeira local e aproximar o consumidor da origem, valorizando quem produz e o território onde o grão nasce", destaca a idealizadora do encontro, Olívia Ramos, do Café Flor do Mato.
O objetivo, acrescenta Olívia Ramos, é dar visibilidade às características únicas e autênticas do café produzido com arte no Mato Grosso, território diferenciado pela altitude privilegiada e práticas tradicionais de cultivo.
O pessoal vai passar o domingão no dia 7 lá mesmo no Mato Grosso, a 18 quilômetros do centro de Rio de Contas; a localidade é do século XVII e tem fama de bons costumes em meio ao bom gosto de preservação de uma arquitetura colonial admirável.
ABRE ASPAS
“A minha posição é que tinha que proibir as bets no Brasil. O Lula tentou uma regulamentação no Congresso, que foi aprovada, mas ela não resolveu. Várias bets estão envolvidas com lavagem de dinheiro”
Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Previdência, sobre avanço das bets contra trabalhadores
Baiano e a memória do Flu
Nem carioca nem fluminense: coube a um baiano radicado em Itabuna ajudar a preservar parte da memória do Fluminense Football Club. O escritor Tasso Castro concluiu Paulistas no Tricolor das Laranjeiras, quinto volume de uma coleção dedicada ao clube carioca, reunindo histórias de jogadores e técnicos paulistas que marcaram época entre 1935 e 2012. Para esta nova edição, o autor reuniu Paulo Rocha (texto da orelha), Luiz Luna Miranda (prefácio), Fábio Lopes (posfácio), Alexandre Berwanger (pesquisador) e Dhaniel Cohen (jornalista e escritor) em diferentes frentes editoriais, fortalecendo a empreitada coletiva.
POUCAS & BOAS
- Com o tema ‘Espaços Culturais: Territórios de Memória, Gestão e Resistência’ o seminário termina hoje no Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Carlos Arléo Barbosa, sob a realização do Teatro Popular de Ilhéus. O evento propõe um aprofundamento das discussões sobre o papel dos espaços culturais como ambientes vivos de construção da cidadania. Contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc Bahia, o projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura.
- Em Itabuna estão abertas as inscrições para a seleção de estudantes de nível médio ou superior para Auxiliares de Desenvolvimento Infantil em algumas unidades da Rede Municipal de Ensino pelo Programa de Incentivo à Educação Infantil ‘Mãos que Cuidam’. Com validade para 12 meses e possibilidade de renovação, o programa prevê que o selecionado terá Bolsa-Estágio, no valor de R$ 700,00, para jornada de 30 horas semanais e de R$ 450,00, para 20 horas semanais.
- As 90 crianças entre 7 e 12 anos que participam da terceira edição do projeto ‘Anjinhos das Águas’ em Barreiras, se preparam para a formatura que acontece na sexta-feira. A iniciativa da Secretaria Municipal de Educação conta com parceria dos profissionais do 17º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado na cidade. Com carga horária de 40 horas, sempre em horário oposto ao escolar, as atividades acontecem no Parque Natural Engenheiro Geraldo Rocha e atendem estudantes das escolas municipais Caic e Tarsila do Amaral.