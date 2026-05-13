Encontro com a força do café da Chapada

- Foto: Freepik

A Bahia tem seu altiplano cafeteiro na Chapada Diamantina, onde a bebida servida necessariamente fumegando será uma vez mais o centro das atenções, no Encontro de Cafeicultura entre serras e grãos do povoado de Mato Grosso, em Rio de Contas.

Os cafeteiros vão se reunir em Rio de Contas, em atividades programadas para 6 e 7 de junho, distribuídas uma parte de narrativas e outras dedicadas ao empirismo pleno do contato com o cafezal.

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Sábado, 6 de junho, está prevista a ocupação do Centro Histórico de Rio de Contas, ao lado da Casa de Câmara e Cadeia, com oficinas de extração, apresentação cultural e um bate-papo.

À tarde, a experiência se desloca para o campo, com visitas guiadas a propriedades de café, onde os produtores prometeram entregar as manhas do manejo e os segredos do cultivo, na comunidade do Mato Grosso, mas talvez queiram guardar algum segredo.

- O Encontro de Cafeicultura Entre Serras e Grãos é um catalisador de conexões. Queremos fortalecer a identidade cafeeira local e aproximar o consumidor da origem, valorizando quem produz e o território onde o grão nasce", destaca a idealizadora do encontro, Olívia Ramos, do Café Flor do Mato.

O objetivo, acrescenta Olívia Ramos, é dar visibilidade às características únicas e autênticas do café produzido com arte no Mato Grosso, território diferenciado pela altitude privilegiada e práticas tradicionais de cultivo.

O pessoal vai passar o domingão no dia 7 lá mesmo no Mato Grosso, a 18 quilômetros do centro de Rio de Contas; a localidade é do século XVII e tem fama de bons costumes em meio ao bom gosto de preservação de uma arquitetura colonial admirável.

ABRE ASPAS

“A minha posição é que tinha que proibir as bets no Brasil. O Lula tentou uma regulamentação no Congresso, que foi aprovada, mas ela não resolveu. Várias bets estão envolvidas com lavagem de dinheiro”

Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Previdência, sobre avanço das bets contra trabalhadores

Baiano e a memória do Flu

Nem carioca nem fluminense: coube a um baiano radicado em Itabuna ajudar a preservar parte da memória do Fluminense Football Club. O escritor Tasso Castro concluiu Paulistas no Tricolor das Laranjeiras, quinto volume de uma coleção dedicada ao clube carioca, reunindo histórias de jogadores e técnicos paulistas que marcaram época entre 1935 e 2012. Para esta nova edição, o autor reuniu Paulo Rocha (texto da orelha), Luiz Luna Miranda (prefácio), Fábio Lopes (posfácio), Alexandre Berwanger (pesquisador) e Dhaniel Cohen (jornalista e escritor) em diferentes frentes editoriais, fortalecendo a empreitada coletiva.

POUCAS & BOAS

Com o tema ‘Espaços Culturais: Territórios de Memória, Gestão e Resistência’ o seminário termina hoje no Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Carlos Arléo Barbosa, sob a realização do Teatro Popular de Ilhéus. O evento propõe um aprofundamento das discussões sobre o papel dos espaços culturais como ambientes vivos de construção da cidadania. Contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc Bahia, o projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura.

Em Itabuna estão abertas as inscrições para a seleção de estudantes de nível médio ou superior para Auxiliares de Desenvolvimento Infantil em algumas unidades da Rede Municipal de Ensino pelo Programa de Incentivo à Educação Infantil ‘Mãos que Cuidam’. Com validade para 12 meses e possibilidade de renovação, o programa prevê que o selecionado terá Bolsa-Estágio, no valor de R$ 700,00, para jornada de 30 horas semanais e de R$ 450,00, para 20 horas semanais.