Encontro debate questão palestina | A TARDE

O seminário virtual “Universalidade da questão palestina”, programado para amanhã, entre 18h30min e 20h30, tem como objetivo propor uma interpretação de maior alcance para a violência na Faixa de Gaza.

As imagens de cidades em ruínas, pessoas lamentando a morte de seus entes queridos, entre os quais crianças e bebês, além das manifestações de estudantes dos EUA, correm o mundo em clima de indignação.

Trata-se de resposta desproporcional dos militares israelenses a um ataque do grupo Hamas, levando ao bombardeio de hospitais e moradias da população palestina, tema de mesa virtual promovida pela Ufba.

O encontro pelo ambiente digital (YouTube) terá participação de pesquisadores da universidade Unilabo, do Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados (Namir) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), e conta com a adesão da Apub – Sindicato.

- Vamos debater questões provocadas pelo contexto em Gaza, como a internacionalização do sistema de vigilância e os métodos de opressão baseados em novas tecnologias - anuncia a doutora Hannah Bellini, representando o NamirUfba.

Organizada por Hannah Bellini e as professoras doutoras do campus dos Malês da Unilab, Fanny Longa Romero e Caterina Rea, o encontro terá também Nádia Husein, pela Palestina.

Pela Universidade de Brasília, confirmou presença Berenice Bento, enquanto o debatedor será Pablo Quintero, da pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

A ideia é conseguir, em duas horas de debate, articular a academia e o ativismo, reunindo pesquisadoras/es e atores sociais dedicados ao estudo, observação, descrição densa, posicionamento crítico e da questão palestina.

Sala da Advocacia

Na tarde da última segunda-feira, a OAB da Bahia, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), reinaugurou a Sala da Advocacia no TCE-BA. O espaço é destinado ao acolhimento e trabalho dos jurisdicionados, advogadas e advogados envolvidos nos processos das instituições. A solenidade contou com a presença de conselheiros, gestores das Cortes de Contas baianas, representantes dos tribunais e demais órgãos públicos. O presidente do TCE-BA, Marcus Presidio, expressou sua satisfação com a reabertura da sala: "imensa alegria”.

Tuzé de Abreu canta no poder da Lua Cheia

Sob a forte influência da Lua Cheia mais poderosa do ano, a fluidez, a alegria e o bom humor de Tuzé de Abreu fazem o espetáculo sublunar mais esperado nos primeiros semestres da série criada pela nova Associação Bahiana de Imprensa.

Com o Sol em Touro, a tendência de buscar comodidade bate de frente com a impulsividade de escorpião, marcada por formas inusitadas de buscar formas distintas de convívio, gerando composições inusitadas, o gosto do convidado.

O encontro com a categoria dos jornalistas e colegas de ofícios afins, além de convidados, na chamada "Série Lunar", está previsto para começar às 19 horas desta quarta-feira, dia 24, às 19 horas.

É a primeira participação do artista, além de compositor, cantor e multi-instrumentista, na Série criada para cultuar a luminescência da deusa noturna, ao trazer para a grande imprensa baiana o show chamado “Pupurriaçu”.

Uma informação relevante é a de ser gratuito e aberto ao público o show de um dos mais consagrados músicos baianos vivos, tendo a seu favor a autenticidade em acordo com a unicidade da obra dotada de aura artística.

A Série Lunar é resultado da parceria entre a Associação Bahiana de Imprensa (ABI) sob direção de Ernesto Marques, apresentador de 'Isso é Bahia', na Rádio A TARDE FM e a Escola de Música da Universidade Federal da Bahia.

Embora em luto fechado, pela passagem recente de uma de suas lideranças mais queridas - o sempre presente Jorge Ramos -, a alegria levada por Tuzé de Abreu será uma homenagem compatível com o bom humor do companheiro ausente, uma de suas mais preciosas características em vida.

Não há palavras, nem pinturas ou qualquer outra linguagem artística para apresentar dignamente Tuzé de Abreu, autor de composições gravadas por nomes graúdos da música popular brasileira, entre os quais o dele mesmo.