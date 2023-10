Encontro defende filosofia para vida | A TARDE

Desmumificar a filosofia e retirá-la ainda com vida de seus empoeirados sarcófagos a fim de trazer o pensamento claro e distinto para o cotidiano de fazeres e saberes tem sido a utopia dos esforçados pensadores pragmáticos, a verificar em novo encontro programado para Salvador.

O seminário, organizado pelo Grupo de Pesquisa Poética Pragmática, visa uma elaboração filosófica contemporânea, nesta sexta-feira, dia 6, às 9 horas, na Universidade Federal da Bahia (Ufba).



Quem comparecer ao auditório da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH), no Pavilhão Raul Santos Seixas, terá a surpresa de constatar a preocupação com debates atuais, tendo por princípio a defesa da democracia.



As discussões lelés relacionadas a tal ou qual vírgula interpretadas em pressupostos perdidos nos murmúrios dos tempos ancestrais serão então substituídas por temas enfrentados diariamente por pessoas feitas de carne, osso e mente.



- Tomamos tal elaboração como voltada a temas e problemas, relativos a ação, conhecimento, produção, criação e democracia, referidos ao nosso tempo, aproximados ainda a referências brasileiras de pensamento e contexto”, afirmam os organizadores.



O convidado dos pesquisadores e professores da Bahia, José Crisóstomo de Souza e Genildo F. Silva, é o doutor em filosofia e titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Ivo Ibri, fundador do Centro de Estudos do Pragmatismo.



Denominado “Philosophica Colloquia”, o encontro desta sexta, no campus de São Lázaro, vai destacar uma revisitação à metáfora do espelho, tomando como base o conceito de pessoa no pragmatismo de Charles Peirce.

Livros de artista na Ufba

O Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Ufba vai promover, entre os dias 6 e 10 de outubro, o seminário Arte ao alcance da mão. O encontro gratuito, realizado em parceria com a Biblioteca Anísio Teixeira, trata de acervos de livro de artista, com base na experiência pioneira do professor Amir Brito Cadôr. O pesquisador cuida da Coleção Livro de Artista (CLA) da Universidade Federal de Minas Gerais, o maior acervo público de livros de artista da América Latina. A proposta é apresentar os critérios adotados para a inclusão de obras no acervo, tendo a boa vontade de contribuir para as atividades de ensino e pesquisa.

POUCAS & BOAS

A Semana do MEI, evento voltado para os microempreendedores individuais (MEIs) do município foi aberta ontem em Juazeiro e prossegue até sexta-feira com palestras, oficinas, consultorias e atendimentos gratuitos sobre temas como gestão, finanças, marketing, inovação e formalização. A programação acontece através da Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária (Adeap), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Ainda em Juazeiro acontece hoje a V Conferência Municipal de Cultura com palestra magna a partir das 18h no Centro de Cultura João Gilberto. O evento foi precedido de uma série de encontros preparatórios na semana anterior. Amanhã a programação terá inicio às 8h com discussão dos eixos e levantamento das propostas e segue até às 18h com a votação das melhores propostas que serão levadas para as conferências estadual e nacional. A organização é do Conselho Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte (Seculte).

Estudantes da escola Municipal Professor Itaraju Queiroz Santos, em Barreiras, recebem hoje o projeto Orquestra de Sucata com apresentação musical e oficina sobre confecção de instrumentos com material reciclável. A iniciativa é do Ministério da Cultura e existe desde 2015 com a proposta de divulgar para a população brasileira a necessidade de conscientização ambiental e a possibilidade do reaproveitamento inteligente de sucatas. Em Barreiras o projeto teve início ontem e prossegue até sexta-feira.