Enecult número 19 debate multiculturas

Depois de firmar-se como polo de produção de conhecimento sobre manifestações culturais, graças à liderança, entre outros, do professor Albino Rubim, o Encontro de Estudos Multidiplinares em Cultura está de volta.

Será a edição número 19 do Enecult, programado para ocorrer entre amanhã e sexta, na reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e nas instalações do Goethe-Institut Salvador-Bahia.

O tema deste ano é “Culturas para o novo Brasil’, reunindo pesquisadoras e pesquisadores em estudos culturais do país, voltados para a promoção de debates entre o Estado e a sociedade.

Estão confirmadas as presenças de Maria Marighella, presidente da Fundação Nacional das Artes; Paulo Alcoforado, especialista em audiovisual, bem como Symmy Larrat, secretária nacional de promoção e defesa dos direitos de pessoas LGBTQIA+.

Quem de modo algum poderá faltar é Juca Ferreira, trazendo sua experiência no Ministério da Cultura, agora para o setor de economia criativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares; a multiartista, curadora e pesquisadora em dança, Carmen Luiz e o diretor artístico do Balé Jovem de Salvador são outros nomes confirmados para o Enecult.

O volume de produção de conhecimento do Enecult vem ajudando os gestores com informações confiáveis, resultado das pesquisas desenvolvidas sobre as diversas manifestações culturais, envolvendo dança, religião, música e futebol, entre diversos outros, tomando como premissa a abrangência geral, pois tudo diverso da natureza pode ser considerado culturas – sempre no plural.

Produção local de açaí

Um dos alimentos preferidos por quem pratica exercícios físicos com frequência, o açaí vem sendo produzido em uma fábrica no município de Palmas do Monte Alto, no sudoeste baiano. A indústria recebeu a visita da comitiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), revelando potencial de atualização dos atuais 70 empregos diretos gerados. São 1.200 pontos de comercialização, sete franquias, além da capacidade de produção de 10 toneladas de polpa de açaí por dia. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, liderou a comitiva de especialistas a fim de conhecer de perto a produção.

POUCAS & BOAS

Em Alagoinhas começa hoje a IV Reunião Geral do Programa Cooperativo sobre Produtividade da Brotação de Clones de Eucalyptus (PCoppice), liderado pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (Ipef). Participam profissionais do setor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Florestal de oito empresas brasileiras dos setores de aço, mineração, papel e celulose, bem como pesquisadores de três instituições federais de ensino de São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O encontro debaterá, entre outros assuntos, os resultados técnico-científicos alcançados nos projetos de pesquisa em desenvolvimento.

O lançamento da 1ª edição da Expo Favela Innovation Bahia 2023 movimenta hoje a sala 05 do cinema do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas a partir das 9h com a expectativa da presença de autoridades, patrocinadores, parceiros do evento, empreendedores e influenciadores. Previsto para acontecer entre 22 e 23 de setembro no mesmo Shopping, a Expo visa promover a valorização dos empreendedores da periferia, capacitação com palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, apresentação de startups, debates, cursos e shows.

‘ESG: Diálogos sobre Sustentabilidade com foco em Meio Ambiente nas Organizações Públicas e Privadas’ é o tema do evento que acontece hoje no auditório da sede do Ministério Público Federal MPF-BA, a partir das 9h. Com três painéis e duas palestras, o evento tem quatro temas centrais e é realizado através de parceria entre o MPF-BA, o Ministério Público da Bahia (MPBA) e a Fundação José Silveira (FJS).