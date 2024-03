Ensino superior quer mais verbas | A TARDE

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior não programou até agora nenhuma manifestação pública ou passeata contra o governo federal, mas motivo de queixa não falta.

Embora evite confrontar os números relacionados ao período entre 2019 e 2022, é possível admitir o desapontamento em relação ao atual governo por causa do pix em queda, produzindo déficit de R$ 2,7 bilhões.

A Andifes fecha negócio se houver um acrescimento de R$ 2,5 bilhões ao orçamento das universidades este ano, sem precisar de ameaçar de greve ou outra opção de resistência aos cortes.

Os principais dirigentes da entidade já vem alertando para o cenário de recuo desde o segundo semestre do ano passado, mas parlamentares e lideranças e comissões do Congresso Nacional, tudo indica, fizeram ouvidos moucos.

Assim como ocorreu nos quatro anos anteriores à posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o corte orçamentário implica prejuízos e atrasos no pagamento dos prestadores de serviço.

O índice inflacionário de 30% implica reajustes em todos os contratos desde segurança, portaria, limpeza, consumo de água e energia elétrica, entre outros itens.

Pode ser interpretada como figura de paradoxo o fato de a redução ocorrer no momento histórico no qual o Ministério da Educação (MEC) conquista mais recursos, pelo segundo ano seguido.

Acreditando ter ocorrido algum engano, os integrantes do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), solicitaram um encontro com o presidente Lula.

Rezando pela nova santa

Prestes a completar seu vigésimo aniversário, o Terço dos Homens do Santuário de Aparecida, no Imbuí, volta suas orações para iluminar as equipes da Arquidiocese de Salvador e do Vaticano no sentido da canonização da segunda santa baiana.

A organização, assim como toda a comunidade religiosa, aguarda ansiosamente o anúncio da beatificação de Madre Vitória da Encarnação.

Já considerada “Serva de Deus”, Madre Vitória da Encarnação tem tido sua história de vida investigada por equipes de pesquisadores da confiança da Igreja Católica, em busca de indícios de seus milagres.

POUCAS & BOAS

Amanhã começa o festival Música em Trancoso, Porto Seguro, tendo como sede o Teatro L'Occitane. Um recital aberto ao público com o violonista Pablo Sàinz-Villegas será a primeira atração do evento a partir das 18h desta segunda feira. Com a curadoria do maestro Carlos Prazeres, a programação na cidade do sul baiano prossegue até o próximo sábado com uma diversificada grade de atrações, como a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba).

O presidente da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odazil Ranzi, recebeu esta semana o título de Cidadão Honorário Luiseduardense, concedido pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães. Na visita à cidade, Ranzi foi recebido pelo prefeito Junior Marabá, para assinatura de convênio no valor de R$ 500 mil, referente ao investimento do município na 18ª edição da Bahia Farm Show que acontece na localidade entre 11 e 15 de junho e está consolidada como maior evento do gênero focado na tecnologia agrícola do Norte e Nordeste do País.

‘O papel da Universidade na Produção e Divulgação da Cultura’ é o tema da conferência de abertura do Semestre Letivo 2024.1 na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), com a professora doutora Maria de Lourdes Simões (Tica). O evento acontece amanhã, às 9h, no auditório do Centro de Arte e Cultura da instituição e conta ainda com apresentação do espetáculo Bahia da Magia, com o corpo de baile do Stúdio de Dança Eliana Fonseca, de Ilhéus. A programação acontece também para o período noturno a partir das 19h, no mesmo local.