Entidades de luto por Luiz Alberto | A TARDE

Entidades de ativistas do movimento negro recomendaram às associadas e associados o luto fechado pela passagem do ex-deputado federal Luiz Alberto, ocorrido quarta-feira.

O Instituto Reparação foi um dos primeiros a manifestar-se, ao tomarem conhecimento seus gestores do infarto sofrido pelo companheiro por eles também conhecido por “Luiz Operário”.

Segundo o sociólogo Ailton Ferreira, coordenador do estabelecimento, voltado para a prática de justiça reparadora, os negros brasileiros devem reverenciar este “líder de tantas lutas”.

- Ele saiu da Sussunga de São Caetano para o Congresso Nacional e tornou-se uma referência de gerações no debate racial e na desconstrução do mito da democracia racial no Brasil - afirmou Ailton Ferreira.

Uma das últimas pessoas a ter contato presencial com Luiz Alberto, o coordenador do Instituto Reparação esteve com o ex-deputado na véspera de sua despedida, ao encontrarem-se na noite de terça-feira para assistir a uma apresentação musical de crianças do bairro da Mata Escura.

A notícia da morte de Luiz Alberto abalou também integrantes da Advocacia Negra OAB Bahia e as Yalodês – Rede de Advogadas Negras, representadas por Carlos Sampaio e Caliane Nunes.

Carlos Sampaio repercutia a vitória obtida com a conquista do Dia da Consciência Negra, como feriado nacional, “levando a refletir sobre o problema étnico-racial”, luta pela qual se batia o ex-deputado Luiz Alberto.

Já Caliane Sampaio ressaltou a importância de demarcar a luta do povo negro que foi e é a base para construção da sociedade brasileira, como também pensava o ex-vigilante e sindicalista precocemente falecido, para sentimento geral da cidadania.

“A vez da palavra”

Hoje, 19 horas, é dia de acessar o Canal da Universidade da Gente no mundo digital para encontrar com dois escritores e uma escritora, dentro do projeto “A vez da palavra”, criado e desenvolvido pelo professor Gildeci de Oliveira Leite. Em sua oitava edição, o “triálogo” online no YouTube tem o objetivo de incentivar a formação de público de leitoras e leitores a partir do interesse despertado pelos livros dos autores. A troca de ideias a partir das experiências literárias será com a escritora Carla B. Lopes e os escritores Diolírio Medeiros e Tata Nguntezala, em atividade mediada pelo prof. PhD Gildeci, articulista de A TARDE.