Esu e Obaluaê comandam 2024 | A TARDE

Esu e Obaluaê vão reger o ano de 2024, mas há controvérsias em relação a quem comanda quem, pois vai depender do olhar do babá ou ialorixá no momento do jogo de búzios, como se faz anualmente nas casas de candomblé afro-baiano. Sem se arrogar a alcançar uma verdade absoluta – “cada casa tem seus costumes” –, a Iyá Antoniêta d’Osum viu Esú primeiro, portanto prevê para 2024 bons fluidos para as comunicações, as mudanças, as viagens e o comércio. Obaluaê, encantado da saúde, terá forte presença, segundo a líder religiosa do Ilê Asé Odo Omin (“casa com a força das águas dos rios”), com a descoberta e a aquisição de novas vacinas e o aumento da imunização.

– Estamos em preparação para nosso ritual de passagem do ano, com os orixás limpos e arrumados, trocamos as águas e cuidamos de Oxalá, visando fortalecer a paz interior e a paz mundial – afirmou a mãe de santo do terreiro localizado no quilombo Quingoma, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Nações – Embora tenha suas peculiaridades, a casa de força das águas dos rios converge com aspectos de terreiros de nações diversas – keto, angola, banto, jeje-mahin, daomé, yorubá e combinações entre duas ou mais destas, como costuma ocorrer na Bahia secular.

Assim, não podem faltar folhas de pitanga espalhadas pelo chão, bem como o banho com água de alevante da graúda e da miúda, mirra, manjericão e outras folhas sagradas ofertadas nos jardins situados próximos ao barracão. Além da predominância da cor branca, há também o azul de um preparado especial, em forma de pó, feito de ingredientes mantidos sob sigilo, servindo para afastar inveja e maldade, além do amarelo, representando a prosperidade e a orixá de cabeça da mãe do Axé.

“Para além da estranheza sobre a desconstituição da decisão do Congresso Nacional sobre o tema, há a necessidade da análise sobre os aspectos de constitucionalidade da MP”

Rodrigo Pacheco, pres. do Congresso, em nota sobre MP do governo que reonera a folha de pagamentos

Ocupação de 100%

O município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, celebra uma taxa de ocupação de 100% dos seus hotéis no atual período de festas de fim de ano. Localizada próxima ao Aeroporto e servindo de porta de entrada para a Linha Verde, a região oferece atrativos naturais e conta com opções de lazer variadas. Para o Réveillon, o destaque é para as localidades de Ipitanga e Vilas do Atlântico, que concentram um maior número de hóspedes, além dos grandes hotéis na via principal (Estrada do Coco). As áreas de gastronomia, incluindo bares e barracas de praia, também experimentam aquecimento expressivo nessa época.

Atenção à Rua Ruy Barbosa

Uma delegacia de polícia, instalada estrategicamente em local apropriado para uma boa vigilância, e a colocação de câmeras vêm sendo insuficientes para conter a criminalidade na Rua Ruy Barbosa, no centro antigo de Salvador. O resultado é a perspectiva de mudança ou falência de grande parte dos 14 antiquários, a começar pelo Caloula, já em funcionamento bem distante, no bairro do Rio Vermelho, como último recurso para evitar fechar o estabelecimento.

Outros comerciantes de móveis e peças de valor inestimável, por guardarem aspectos históricos de uma Bahia saudosa, aderiram ao sistema de entrega de mercadorias por motociclistas, o chamado “delivery”.

Os donos de sebos de livros, entre os mais ativos, o “Brandão”, já não sabem a quem recorrer para manter as portas abertas, pois os súbitos ataques de pessoas em situação de total vulnerabilidade tornam-se mais comuns e nem os livros usados escapam dos furtos. A artéria, transversal à Rua Chile, continua utilizada como rota de fuga para apreciadores de substâncias psicoativas de alto poder de dependência química, ampliando a sensação de insegurança.

A torcida para 2024 é por mais atenção das autoridades, nas esferas municipal e estadual, com o objetivo de reverter a situação, tornando-se necessário um plano capaz de, senão revitalizar, ao menos garantir mais segurança.

POUCAS & BOAS

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) vai oferecer 2.132 vagas em 50 cursos a aspirantes a uma vaga de graduação da próxima edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Conforme o termo de adesão da instituição ao sistema, as vagas serão para aulas nos três campi – Ilhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.