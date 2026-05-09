Evento debate eleições diretas para a OAB

- Foto: Divulgação/OAB

Depois das universidades federais, o mundo do direito volta a atacar visando soltar o grito de Diretas Já!, preso na garganta há 40 anos pela Ordem dos Advogados do Brasil. Duas superpotências do cenário jurídico e intelectual atenderam ao convite do articulador Durval Neto para debater o tema no dia 14, às 16 horas, na sede do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, na praça da Piedade: Eliana Calmon e Joaci Góes.

Eliana Calmon é ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ex-corregedora Nacional de Justiça e uma das maiores referências nacionais em ética, transparência institucional e fortalecimento do Poder Judiciário.

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Joaci Góes é advogado, jornalista, escritor e ex-deputado federal Constituinte, reconhecido por sua contribuição ao pensamento jurídico e institucional brasileiro; relator do Código de Defesa do Consumidor e com destacada atuação na vida pública.

- Será um momento de diálogo qualificado e troca de perspectivas sobre temas relevantes para o presente e o futuro da advocacia brasileira - afirma Durval Neto, ao divulgar o encontro.

Para ele, “o relativo silêncio da OAB nacional” a respeito do que ocorre no País tem causado perplexidades não apenas na advocacia como na sociedade em geral, sendo a OAB formadora de opinião.

O líder do levante pelo voto direto numa instituição que tanto se engaja nas narrativas sobre democracia entende que “eleições diretas para diretoria federal pode legitimar novos dirigentes a atuar com liberdade no panorama político nacional”.

Para que isto ocorra, acrescentou o ex-presidente da OAB-Bahia, “necessitamos de alterações no Estatuto da OAB porque é lei federal, respeitando-se o princípio federativo, cada estado um voto paritário”.

ABRAS ASPAS

“Vender o BB para quem? Nós não privatizaríamos a Petrobras. [Com a suposta venda, apenas] a transformaríamos um ativo estatal brasileiro em um ativo estatal chinês”

Aldo Rebelopré-candidato à Presidência, sobre as propostas de Romeu Zema (Novo) - a quem chamou de desinformado - para privatização de estatais brasileiras, como o Banco do Brasil e a Petrobras

Van Amorim em Salvador

A escritora baiana Van Amorim lança hoje, às 18h, o livro *O Código da Sabedoria*, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, em Salvador, antes de embarcar para uma agenda literária na Europa. Após a sessão de autógrafos, segue para Portugal e Itália, onde recebe no dia 16 o Jubileu de Cristal, premiação da Associazione Culturale Internazionale Mandala, em Turim. No dia 17, participa como convidada especial de sessão no Salone Internazionale del Libro e, em 28 de maio, marca presença na Feira do Livro de Lisboa. A passagem pela capital baiana antecede uma temporada internacional que reforça a projeção da autora fora do País.

POUCAS & BOAS

O levantamento da 12ª Operação Safra 2025/26 foi apresentado nesta semana em evento na sede da Aiba, em Barreiras. Iniciada em outubro, a operação somou mais de 15 mil abordagens, 8.773 visitas a propriedades rurais, além de prisões e apreensão de armas, drogas e veículos. Iniciada há 12 anos para reforçar a segurança no campo e estradas do Oeste, a operação é resultado de parceria entre a associação e a Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

Com foco na Soberania, Identidade e Cultura da Bahia, a Feira de Linguagens 2026 ainda repercute no Colégio Estadual do Campo Miguel Moreira de Carvalho, em Roda Velha, distrito de São Desidério. Dentre as pesquisas apresentadas, a professora e escritora Solange Tavares da Cunha enfatizou com seus alunos trabalhos dos seus confrades da Academia Barreirense de Letras, como a pesquisadora Ignez Pitta, o poeta Roberto de Sena e o cordelista Zeca Pereira. Os alunos estudaram obras dos autores em sala de aula e apresentaram os resultados na feira.