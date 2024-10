Excelência do Santa Izabel

Integrantes da Acreditação SASI - Foto: Divulgação

A anestesiologia praticada na Bahia comemora o feito de conquistar a cobiçada certificação internacional Diamont QMentum, com a aprovação dos padrões de segurança e qualidade. O reconhecimento resulta da metodologia inovadora de avaliação trazida ao Brasil pela empresa QGA, parceira da Aliança Global HSO, incluindo países da Europa, Oriente Médio e América Latina. Está programada para o dia 16 de outubro, no Cerimonial Rainha Leonor, a cerimônia de entrega do certificado ao Serviço de Anestesia Santa Izabel, integrado ao hospital voltado para o atendimento às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS).



Economia e ecologia na Ascensão do Senhor

A Paróquia Ascensão do Senhor, sediada no CAB, anunciou para os dias 18 a 20 de outubro a realização do Festival Primaverão com a presença de empreendedores orientados por religiosos voluntários.

O trabalho vem sendo desenvolvido em feiras solidárias nas quais são ofertados produtos e mercadorias artesanais, como forma de viabilizar o meio de ganhar condições de vida a pessoas sob ameaça de risco social.

Também estarão disponíveis itens produzidos a partir da coleta seletiva, outra estratégia comandada pelo pároco Manoel de Oliveira Filho, ao seguir, stricto sensu, as recomendações do Papa Francisco, na encíclica “Louvado Seja”

–Temos parcerias com as cooperativas de reciclagem e assim contribuímos com a chamada ‘economia circular’, ajudando a proteger o meio ambiente – afirmou o padre Manoel.

A coleta seletiva de resíduos sólidos é acrescentada da doação de materiais recicláveis, como papel, plástico e metal, contando com a colaboração da comunidade.

Segundo o pároco, o material reciclado serve de insumo para produção de novos objetos, oferecidos nos “brechós”, contando com clientela cativa e obediente às orientações do papa, com o objetivo de ajudar a quem precisa, além de contribuir para preservar a natureza.

Publicado em 2015, a encíclica assinada pelo papa de maior participação social na história da Igreja Católica, toma como pressuposto “estar tudo conectado”, considerando “o ser humano como parte da Terra ou da natureza, partes de um mesmo todo”.

O consumo consciente e as ações dos fiéis católicos da Paróquia Ascensão do Senhor são orientadas para seguir esta premissa, produzindo iniciativas de amor prático, espalhando o bem na prática cristã cotidiana.