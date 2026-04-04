Facom tem aulão de imprensa esportiva

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Um século de jornalismo esportivo impresso na Bahia é o tema de aula aberta a ser proferida pelo professor, jornalista esportivo e colaborador de A TARDE Paulo Leandro, dentro da programação da disciplina História do Jornalismo, do curso de graduação em Comunicação da Universidade Federal da Bahia.

O professor da disciplina, Fernando Conceição, reservou para o dia 22, às 10h40, o encontro do veterano cronista com os novos jornalistas.

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Paulo Leandro vai identificar as primeiras edições, em perfil embrionário, ainda em caráter informal, nos programas de regata na Ribeira e convites para os jogos de futebol no Campo da Pólvora por volta de 1903. Já no formato de revista, nos anos 1920, Vida Sportiva aparece como a pioneira publicação, com uma característica plural pois multiplica espaços com esportes diversos, incluindo futebol, remo, tênis, atletismo, xadrez, luta greco-romana e polo aquático.

A viagem no tempo pelos 100 anos de imprensa esportiva impressa na Bahia passa pela metamorfose da editoria de esporte desde o período inicial no qual o futebol dividia uma página de entretenimento com o remo e o teatro de revista.

O ponto de chegada da aula aberta será a criação do suplemento A TARDE Esporte Clube (ATEC), o mais longevo, prestes a completar 23 anos de circulação diária e ininterrupta no próximo 27 de agosto.

Por ser um apaixonado por sua modalidade e clube, além de acumular conhecimento, esse leitor é o mais crítico, constituindo um grande desafio diário para a paciência do jornalista", observa Fernando Conceição, ao contribuir para reduzir uma lacuna na formação universitária, devido ao inegável desprezo da academia pela crônica esportiva.

“O que está acontecendo no Irã é o fim do império americano como o entendemos (...) Americanos morreram por isso, por instigação de Israel, sem qualquer benefício material para o nosso país”

TUCKER CARLSON, renomado comunicador e comentarista da extrema direita dos EUA, em vídeo.

Workshop de joalheria

O Centro Gemológico da Bahia abre inscrições para o workshop Rhinoceros para Joalheria com impressão 3D, que ocorre em 23 de abril, das 14h às 17h, no Pelourinho. Ministrada pelos ourives Wilton Almeida e Flaviws Silva, a atividade une o fazer artesanal a ferramentas digitais de ponta para a criação de moldes. A iniciativa foca na modernização do setor, destacando como o uso da tecnologia e da modelagem digital otimiza o tempo e economiza recursos, sem perder a essência criativa da tradição baiana. É a inovação a serviço da competitividade e da preservação do nosso saber-fazer.