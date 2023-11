Fecomércio debate rumos da economia | A TARDE

A chegada da montadora chinesa BYD à Bahia mereceu toda atenção e cuidados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia, a Fecomércio, uma das instituições mais ativas do empresariado local.

Unindo-se à Sicomércio Camaçari e ao grupo Bandeirantes, a Fecomércio anunciou para dia 30, quinta-feira, 17 horas, na Casa do Comércio, um encontro a fim de semear e adubar o terreno visando colher os novos frutos.

O encontro, exclusivo para convidados, terá como auge a demonstração, com base científica, de um painel atualizado sobre o cenário econômico baiano, conduzido pelo renomado consultor da Fecomércio-Ba, Guilherme Dietze.

Desta raiz explicativa, respaldada em conceitos pensados à luz de conhecimento histórico confiável, será desenvolvido o debate acerca de políticas públicas, economia na região metropolitana e mercado automotivo.

Também estarão presentes representantes da BYD Brasil, para os casos de refutar, ratificar ou aprimorar as interpretações do consultor econômico da Fecomércio, em clima de livre debate buscando ideias claras e distintas sobre o atual momento.

Os convites já foram expedidos para agentes promotores da metamorfose esperada para a economia baiana, como representantes do poder público do Estado e dos municípios da Região Metropolitana de Salvador.

Além de atrair um sem-número de empresas produtoras de peças e prestadoras de serviços, a fim de subsidiar a fabricação de veículos, a presença da montadora tem como palavra-chave a inovação, trazendo em seu rastro surpresas positivas para a indústria em escala mundial.

“A perspectiva para a relação Brasil e Argentina [com a eleição de Javier Milei] é de administração do prejuízo, a relação irá de mal a pior, não há boas perspectivas em matéria de política”

Rubens Ricupero, diplomata e ex-ministro, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo

Flian encerrada com louvor

Encerrada ontem, a Feira Literária de Andaraí (Flian), com o tema “a leitura faz andar o mundo”, contou também com os vizinhos de Barra da Estiva e Itaetê, integrados pelo Núcleo de Educação de Seabra, onde fica o centro geográfico da Bahia.

A programação logrou louvar também, como lema capaz de produzir o aprendizado, “o povo brasileiro e o bicentenário da independência do Brasil e na Bahia”, em homenagem ao centenário de Darcy Ribeiro. Os mais precoces talentos andaraienses revelaram suas habilidades para além das letras, acrescentando distintas linguagens artísticas e culturais.

POUCAS & BOAS

Em Barreiras acontece hoje a segunda edição da corrida da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), abrindo a programação do III Congresso da universidade. A concentração será a partir das 6h no Centro de Convivência do Campus Reitor Edgard Santos, com percurso de 5 km pelo circuito montado no Bairro Parque das Águas. Também haverá opção de caminhada, com percurso de 3 km. Os inscritos devem entregar 4 kg de alimentos não perecíveis para o Programa Bahia Sem Fome.

A ‘Festival Fan Fest Jua 2023’ movimenta hoje a Orla II de Juazeiro a partir das 14h, com a expectativa de reunir 18 fanfarras. A organização é da Secretaria de Educação e Juventude (Seduc). No mesmo evento acontece a 5ª etapa baiana de Bandas e Fanfarras de Juazeiro, promovida pela Associação Cultural de Bandas, Fanfarras e Filarmônicas da Bahia (ACBFFB), com a participação grupos de Cansanção, Salvador, Mutuípe e Jacobina. Em paralelo será realizada a Feira do Empreendedorismo, reunindo empreendedores locais das áreas de artesanato e gastronomia.

Os 27 anos da Casa do Poeta de Alagoinhas (Caspal) serão comemorados hoje, entre às 9h e 14h, na Câmara Municipal, com a presença de autoridades locais, artistas e convidados. Trinta poetas que tem atuação na entidade serão homenageados com medalhas de Honra ao Mérito durante o evento, que prevê apresentação de poesias e músicas. A Caspal é uma das instituições de cunho literário que fazem parte da Rede de Integração Cooperativa das Academias de Letras da Bahia (Rica).