Feira de petróleo tem último debate

Termina hoje a primeira edição da Bahia Oil & Gas Energia, com a anunciada proposta de discutir meios de alcançar uma maior produtividade às atividades petrolíferas, não importa se estejam sob controle nacional.

A Feira de Negócios ofereceu conteúdos com o vocabulário dominante hoje na linguagem dos empresários do setor, desde conferências técnicas, arenas de inovação e sustentabilidade, além do aparentemente sofistifcado "PetroSuplply Meeting".

Entre visitas a campo, para quem precisa conhecer a operação de um poço, a agenda de estudantes, visando à perpetuação da espécie de mercadores do óleo, a feira passou sensação de completude, graças ao trabalho do Sebrae.

Entre poucos intervalos, protegidos dos temporais dentro do Centro de Convenções de Salvador, cerca de 2 mil participantes tiveram acesso aos debates sobre exploração e produção, chamado de “upstream”; além de refino, o “downstream”.

Segundo o superintendente do Sebrae, Jorge Khoury Hedaye, entusiasta de sempre das questões envolvendo atividade econômica, tendo sido diligente secretário de Indústria, Comércio e Mineração, a ideia é repetir o encontro em 2025.

Feira inédita - A inédita feira de petróleo contou com apoio da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, Márcio Félix, desde o primeiro contato com as ideias de Jorge Khoury Hedaye, visando lançar o encontro.

Para Márcio Félix, locais como a Bacia de Jacuípe, área turística e de inestimável valor como vestígios de meio ambiente, poderia tornar-se nova fonte de extração de petróleo e gás, a depender do resultado de pesquisas capazes de atrair o interesse de mais investidores.

Interiorização da Justiça

Ocorreu, ontem, na sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a segunda solenidade para assinatura dos acordos de cooperação técnica para implantação de Pontos de Inclusão Digital (PID) em nove municípios do Estado, no âmbito do Programa Justiça para Todos, iniciativa do TJBA, que tem o apoio da União dos Municípios da Bahia (UPB).

Com o PID os municípios que não são sede de comarca terão acesso aos serviços da justiça. Pindaí, Rio de Contas, Nova Redenção, Serra do Ramalho, Igrapiuna, Aracatu, Crisópolis, Rafael Jambeiro e Lamarão assinaram o acordo.

Salvador é capital de luta do ensino

Salvador foi escolhida para capital nacional da luta contra a privatização do ensino, por uma nova estrutura sindical e a definição de estratégias para os desafios do momento na área educacional.

A primeira capital venceu outras candidatas para organizar o XIX Encontro Nacional dos Professores de institutos federais de educação superior contando com a hospitalidade da APUB-Sindicato.

Como convém aos modelos vigentes assentados sobre as primeiras ideias de democracia, há 25 séculos, o encontro terá a participação de delegadas e delegados de sindicatos filiados à entidade nacional, o Proifes-Federação.

Também serão bem-recebidas as observadoras e observadores, assim como igualmente os convidados ao evento.

- Os encontros nacionais do Proifes são um espaço de discussão política, que auxiliam e contribuem para traçar diretrizes de atuação dos docentes para o próximo período”, afirmou o presidente da Federação, Nilton Brandão.

Segundo Nilton Brandão, a edição, programada para o mês de julho, acontece em um momento especial da conjuntura política e social brasileira, na qual, segundo ele, a classe docente voltou a atuar dentro de um cenário democrático e de diálogo com o governo.

Embora a discussão deva garantir direito a voz a segmentos divergentes, os eixos principais estão previamente estabelecidos, a começar pelo enfrentamento da mercantilização e a disputa ideológica dentro do campo da educação.

Também estão entre os principais itens de debate os desafios do movimento sindical frente ao novo governo; a reestruturação sindical e o futuro do Proifes-Federação; e principalmente a questão mais particular de carreira, ordenados, previdência e condições de trabalho.