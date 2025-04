Feira dos Caxixis começa no dia 17

Feira de Caxixis - Foto: Tatiana Azeviche | Divulgação

Começa hoje o mês de uma das manifestações culturais populares mais longevas da Bahia, a Feira de Caxixis, organizada pela primeira vez não se sabe exatamente, embora com certeza, há mais de três séculos, com alta probabilidade de ter estreado, nos primórdios, em 1649.

Este ano, será entre os dias 17 e 20 de abril, o encontro para exposição e comércio das peças artísticas de utensílios produzidos a partir do manuseio do barro.

Artesãos e seus mestres estão, neste momento, em acelerada produção das últimas criações, levando em alta conta os princípios de identificação da arte genuína.

O “caxixi” é uma invenção de elevada importância para estima e identidade dos municípios de Nazaré das Farinhas e de Aratuípe, no distrito de Maragogipinho, principal universo de sonhos dos “santeiros”.

A cerâmica é a linguagem artística capaz de conectar o tempo presente com a mais longínqua ancestralidade indígena, pois os povos originários são tidos como pioneiros na arte, tendo aprendido algumas técnicas adaptadas dos invasores portugueses.

A produção artesanal de cerâmica em Maragogipinho é uma prática social local, envolvendo oito de cada dez moradores envolvidos na produção de objetos cheios de vida, como personagens nascidos da imaginação mas impregnados da realidade cotidiana.

São vasos e luminárias, santos, quartinhas, talhas e porrões para água, porta-incenso, gameleiras, travessas, panelas, pratos e moringas, entre diversos outros objetos, incluindo aqueles a serem inventados.

A Feira constitui-se um dos maiores encontros do Brasil com esta proposta de unir arte, utilidade e religião popular, tendo conquistado reconhecimento das Nações Unidas como a principal da América Latina tendo na olaria seu sentido mais relevante.

Richard Barrett em Salvador

O escritor britânico Richard Barrett estará hoje dia primeiro, às 19 horas, no Teatro Sesc Casa do Comércio, para falar sobre “cultura organizacional e desenvolvimento de lideranças”.

O público convidado é de líderes empresariais, gestores de Recursos Humanos (RH), executivos e empreendedores dispostos a debater o tema “O novo paradigma da liderança: propósito e valores na construção de culturas de alta performance”.

Richard Barrett tornou-se mais conhecido devido à divulgação de uma metodologia com objetivo de avaliar os valores individuais (moral) e coletivos (ética) dentro das empresas.

POUCAS & BOAS

Em Barreiras acontece hoje evento para o lançamento regional da Bahia Farm Show (BFS) 2025, com início às 11h no auditório da Aiba/Abapa. Voltado para autoridades do Oeste da Bahia, representantes do setor agropecuário e comunicadores, no encontro serão apresentadas as novidades previstas para a 19ª edição da feira de tecnologia agrícola, que é referência no Norte e Nordeste do Brasil. Com o tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, a BFS acontece de 9 a 14 de junho, na cidade de Luís Eduardo Magalhães.

O Projeto Piaçava e Arte começa hoje na Orla de Taperoá, município do Baixo Sul, com acesso gratuito e voltado para pessoas acima de 14 anos. A oficina tem como objetivo difundir e valorizar o artesanato feito com piaçava, para fortalecer a cultura local e promover o uso sustentável da palmeira presente no bioma regional. Ministrada por Aniele Rosario, a coordenação é da Secretaria municipal de Cultura, com apoio do Ministério da Cultura.

Em Itaetê, município da Chapada Diamantina, ainda repercute o reconhecimento por parte do Ministério do Turismo e pela Secretaria Nacional de Políticas de Turismo o retorno da localidade ao Mapa do Turismo Brasileiro. Com atrativos variados como as cachoeiras, os seus poços cristalinos e grutas de grande beleza cênica, a certificação deve reforçar os investimentos já existentes e potencializar novos empreendimentos ligados ao setor.