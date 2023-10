Feirão oferece oportunidades para o Minha Casa, Minha Vida | A TARDE

Um novo feirão de imóveis, desta vez nas condições especiais do vitorioso programa Minha Casa, Minha Vida, vai mobilizar recursos humanos e financeiros, de 26 a 29 de outubro, das 8 às 18 horas, na avenida Luiz Viana Filho, a “Paralela”. Os descontos promocionais podem chegar a R$ 55 mil considerando o total de 3 mil unidades cotadas a partir de R$ 160 mil, ampliando a oportunidade para quem busca um negócio imobiliário ou aquisição com fins de moradia. O endereço certinho é rua Luiz Eduardo Magalhães, uma entrada antes do Parque de Exposições, no sentido Itapuã, na sede da companhia Inteligência Imobiliária (Imob).



Lançamento esperado

Professor Felício, um dos especialistas mais dedicados aos estudos das letras clássicas, destacando-se português e latim, vai lançar um livro de 576 páginas, no dia 25, desta quarta a oito dias.

“O processo de coordenação da subordinação da língua portuguesa: paralelismo de construção e hierarquização do pensamento” sai da gráfica direto para a Biblioteca da Universidade Federal da Bahia (Ufba).



O novo “filho” do conhecimento de José Felício de Oliveira virá a lume no local apropriado, onde passou grande parte da vida acadêmica, a Faculdade de Educação (Faced) da Ufba, na avenida Reitor Miguel Calmon, Vale do Canela.

Professor de Língua Portuguesa e de Literatura brasileira em escolas públicas e privadas, tendo atuado como docente e coordenador geral, frutificou carreira vitoriosa ao transmitir conteúdos para alunos de pedagogia.



Professor de Metodologia e Prática de Ensino de Língua Portuguesa I e II, na Faced, foi chefe de departamento e representante junto ao colegiado do curso de Letras.



O novo livro de Felício busca empreender fuga ao imediatismo do aprendizado por memorização – a chamada “decoreba” –, ou da apreensão do conhecimento através de conteúdos previamente estabelecidos.



Na ideia do professor, trata-se de verificar como essas relações se estabelecem dentro da linguagem, de forma independente e paralela, no campo da coordenação, no qual as ideias se somam, opõem, alternam, concluem e também se explicam.



O legado de professor Felício já havia iniciado seu processo de fixação para o suporte impresso nos livros Contravento; Curso Prático de Redação e Gramática; e Gramática do Conceito e da Relação.



POUCAS & BOAS



Foi aberta ontem a votação on-line para escolha da Rainha da Cerveja e a Melhor Cerveja Artesanal do Brasil, do Festival de Cerveja de Alagoinhas (Bahia Beer) que acontece no próximo mês de novembro. Esta é a primeira fase dos dois concursos, que na segunda etapa durante o festival serão julgados por um corpo de jurados. As inscrições para o Cerveja no Prato foram prorrogadas até 22 de outubro, para escolha dos melhores pratos que tem cerveja entre os ingredientes.

A 39ª Exposição Agropecuária de Teixeira de Freitas (ExpoTeixeira) que acontece no Parque de Exposições Temóteo Alves de Brito a partir de hoje, movimenta o extremo sul até domingo com variada programação de palestras, treinamentos e cursos voltados para as atividades rurais. Com mo tema ‘O campo na cidade’, o evento é promovido pelo Sindicato de Produtores Rurais de Teixeira de Freitas e Cooperativa Mista Agropecuária do Sul da Bahia (CoopMista), com apoio do Sebrae, Sistema Faeb/Senar e Agroflorestal Mata Atlântica (AMA).



Em Lauro de Freitas a Semana Municipal de Conciliação prossegue até a próxima sexta-feira com a meta de regularizar cerca de 50 mil processos. A estimativa é que cerca de 80 mil dos mais de 90 mil processos na primeira e segunda Vara da Fazenda Pública são relativos às questões fiscais. Com envolvimento de mais de cem servidores da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria Geral do Município, o objetivo é facilitar a renegociação, com vantagens exclusivas, de pendências fiscais dos contribuintes.