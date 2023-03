Feirão oferta 3 mil opções de imóveis

Imóveis com variedade de preços e tamanhos, situados em Salvador, Região Metropolitana e Linha Verde, estarão em oferta da próxima sexta-feira até o domingo no 7º. Feirão de Imóveis, programado para o Shopping da Bahia.

O bom negócio representado em 3 mil unidades disponíveis, ou "pra jogo", como se diz, no senso comum, está à espera no piso L3, com acesso pela Loja Riachuelo ou pelo cinema e praça de alimentação do centro de compras.

Seja para investimento, primeira moradia ou aquisição com finalidade de presentear entes queridas em busca de autonomia, seguindo a ideia fixa de “morar sozinha”, não importa, o "lance" é assinar o contrato de compra e venda aproveitando a oferta de vantagens.

Entradas reduzidas, parcelamento da primeira promissória, descontos, brindes, barganhas com automóveis, além de toda atenção para alguma proposta do comprador, são variadas as opções para favorecer a assinatura de contrato.

Nesta busca por realizar o desejo de quem compra e a vontade dos vendedores de "adiantar" o imóvel, vale também o convite ao pessoal da Caixa Econômica para orientar sobre documentação.

Simulações – Também estarão disponíveis os servidores do banco estatal com o objetivo de simular financiamentos a fim de viabilizar a escolha melhor possível, seguindo os valores correspondentes ao famoso clássico “benefícios x custo”.

Entre as incorporadoras, destacam-se a 3i, MRV, Gráfico, Concreta, Sertenge, Direcional, Kubo e Tenda, ao comprometerem-se seus gestores com a oferta de descontos especiais exclusivos para esta oitava edição do Feirão.

Prêmio Lusófonos

Salvador reativa a conexão Lisboa com a décima edição dos Prêmios Lusófonos da Criatividade, festival dedicado a premiar, no dia 11 de abril, em Lisboa, os grandes campeões do mercado de comunicação dos países de língua portuguesa. Brasil, Angola, Moçambique, Guiné Bissau, Timor Leste, Guiné Equatorial, Macau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estão convidados, junto a Portugal. Os organizadores contam com a ajuda, na divulgação, de entidades como o Sindicato das Agências de Propaganda da Bahia (Sinapro). Um total de 30 inscritos pelo Brasil já foram confirmados na disputa em 14 categorias.

POUCAS & BOAS

- O encerramento do projeto Sesc Encena movimenta hoje o Clube Associação Barreirense de Cultura e Desporto (ABCD) com o espetáculo circense Parabólica Show. Com entrada gratuita, terá no picadeiro a palhaça e produtora cultural Lele Marins, do Distrito Federal. O evento faz parte do projeto que nos dias 09 e 10 realizou uma oficina de criação de portfólio para artistas, no auditório da Academia Barreirense de Letras.

- O 1º Encontro de Mulheres da Associação Comunitária Manoel Adriano Bonfim (Acmab) vai agitar neste sábado a Fazenda Jenipapo II no distrito de Matinha, em Feira de Santana. Com início às 14h o evento contará com palestras sobre a importância da mulher na educação dos filhos e os direitos da mulher no mercado de trabalho.

- A exposição fotográfica ‘Luiz Tito, 30 anos Escrevendo com a Luz’, acontece hoje no auditório da APLB Sindicato, no Centro de Feira de Santana, com exibição de imagens captadas durante sua trajetória profissional. A entrada é um quilo de alimento não perecível destinados para um grupo de indígenas venezuelanos que vivem na cidade ou fraldas geriátricas que serão doadas para o Lar do Irmão Velho.

- O Mutirão da Mulher movimenta hoje a praça Rio Cachoeira, em Itabuna, visando aproximar as mulheres dos serviços que o município oferece nas unidades de saúde. Entre as 8h e 13h serão disponibilizados atendimentos médicos em diversas especialidades e esclarecimentos com profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.