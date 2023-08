Feirão oferta 4 mil imóveis

Não apenas como moradia, mas também um bom negócio está à espera de quem comparecer ao Mega Feirão de Imóveis, entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro, das 8 às 19h, na Avenida Paralela.

Vila Canária, Cajazeiras, Imbuí, Areia Branca, Pirajá, Jaguaribe, Piatã, Paralela, Retiro, Jardim das Margaridas, Cabula, Stiep, Fazenda Grande, Patamares e Abrantes são algumas das regiões e bairros contempladas.

A maior oferta, em bairros de classe média, mas também outros mais modestos, sinaliza o aquecimento do mercado imobiliário visando atender a quem ainda não tem onde morar e precisa pagar aluguel.

O feirão ocorre na IMOB (Inteligência Imobiliária), na Paralela (Rua Luiz Eduardo Magalhães, antes do Parque de Exposições).

- Vamos apresentar condições especiais pensadas e criadas para o evento. Ofertas que o público terá acesso somente lá e nestes dias, antecipa a diretora Nane Brandão.

O Mega Feirão deste ano tem um portfólio de 4 mil unidades de imóveis disponíveis e desembaraçados, iniciando por preço de

R$ 160 mil em condições negociadas.

Feira solidária em Lauro

Mais uma edição da Feira Pública da Economia Solidária será realizada em Lauro de Freitas. Nos dias 01, 02 e 03 de setembro, das 15h às 22h, expositores locais do artesanato, da costura criativa e da gastronomia vão expor seus produtos na Praça dos Artistas, no bairro de Vilas do Atlântico. A exposição comercial de produtos, que desta vez celebra a semana da Independência do Brasil, faz parte do calendário das Feiras Públicas da Economia Solidária do município.