Festividade distribui títulos na Uesc

default - Foto: Mateus Pereira/GOVBA

A concessão de títulos para personalidades e servidores vem se tornando cada vez mais comum, como estratégia de divulgação da academia brasileira, como é o caso mais recente da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc).

O agraciado da vez é o jurista e professor doutor Edvaldo Pereira Brito, ao ter seu nome confirmado pela nobreza acadêmica para ampliar sua coleção de honrarias, na condição de notório saber – honoris causa.

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Menos conhecida, mas igualmente laureada com o mesmo galardão está a professora Joana Angélica Guimarães da Luz, reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia.

Ao anunciar mais uma rodada de honrarias, em data a ser divulgada, o reitor da Uesc, Alessandro Fernandes, destacou, por meio de sua assessoria, além do título de doutor honoris causa, os de professor honoris causa, professor emérito e mérito universitário.

Serão reconhecidas professoras honoris causa, duas reitoras, servindo o título como repetição, afinal já são mesmo professoras e de nomeada: Amali Mussi, da Universidade Estadual de Feira de Santana e Adriana Lima, da Universidade do Estado da Bahia.

Da mesma forma, a turma de professores eméritos terá os já professores Raimundo Bomfim dos Santos, Edmar Orlando Veloso Sodré, Marcelo Santos, Milton Serra Scaldaferri Filho, Anatércia Ramos Lopes, Antônio Roberto Ribeiro e Maria Laura Gomes.

O Conselho Universitário também aprovou a concessão do título de Mérito Universitário aos servidores aposentados Ivanise Cunha Duarte, Maria Neide Rachael da Silva, Iara Costa Rosa e Carmem Dolores Vieira Passos.

Abre aspas

“Distribuidoras e redes de postos serão punidos severamente e acionados judicialmente se atentarem contra a economia popular, visando seus próprios lucros [com aumentos abusivos de preços]”

Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais, sobre os aumentos de preço abusivos

Mineração investe R$ 3,5 bi

A Borborema Recursos Estratégicos anunciou investimento de R$ 3,5 bilhões na Bahia, com previsão de 800 empregos diretos e potencial de até 10.400 na cadeia produtiva. Um dos projetos será no Polo de Camaçari, com planta baseada em hidrometalurgia, processo que usa soluções aquosas para reduzir impactos ambientais, consumo de energia e geração de resíduos. A tecnologia é vista como alinhada ao desenvolvimento sustentável e à política estadual. O segundo projeto, no Vale do Jiquiriçá, está em licenciamento. Os empreendimentos miram o mercado de terras raras, estratégicas para novas tecnologias.

POUCAS & BOAS

O 1º Circuito sobre a Cultura do Mirtilo e Frutas Vermelhas da Chapada Diamantina tem encerramento em Boninal hoje. A programação é realizada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) em parceria com a Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem) e apoio das respectivas prefeituras. Com foco no crescimento destas culturas na região, as palestras técnicas contam com membros do Sebrae e da Codevasf.

A campanha de arrecadação de tampinhas plásticas e lacres, que beneficia o Instituto do Câncer do Oeste da Bahia (Icob) ganhou um reforço esta semana, com a adesão do grupo Sabin Diagnóstico e Saúde: as unidades da empresa em Barreiras e Luís Eduardo Magalhães serão pontos de coleta para as contribuições. A meta é arrecadar 100 kg de materiais até o final de 2026, somando o material ao projeto ‘Tampas e Lacres pela Vida’, iniciativa da CoopGNP, cooperativa de Luís Eduardo Magalhães, que beneficia o Icob com a comercialização desses materiais.