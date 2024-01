Filme de Ruy Barbosa estreia dia 4 de março | A TARDE

O presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Ernesto Marques, confirmou o lançamento nacional do longa metragem ‘A voz de Ruy’, programado para o Cine Glauber Rocha, no dia 4 de março.

“O arquiteto da República explica o ódio às instituições democráticas” é o mote do projeto da ABI, realizado pela produtora baiana DPE e a Giros Filmes, de São Paulo, em parceria com a Acelen, por meio do Programa Fazcultura.

Segundo Ernesto Marques, apresentador do programa Isso é Bahia, na Rádio A TARDE FM, - ao lado de Jefferson Beltrão -, a ideia compartilhada com as produtoras veio com o processo de reabertura da Casa de Ruy Barbosa.

– As agressões contra a democracia brasileira e suas instituições ainda não cessaram e elas são a prova mais viva da importância e, sobretudo, da atualidade da obra e da ação política de Ruy Barbosa – afirmou o presidente da ABI, relacionando ao aniversário da Intentona Golpista, ocorrido ontem.

Os invasores dos três poderes depredaram o busto em bronze de Ruy, pertencente ao acervo do Supremo Tribunal Federal, mantendo-se o afundamento na cabeça do “Águia de Haia”, após a restauração, para ficar como uma cicatriz.

Além do documentário, está forte no radar da ABI a reabertura da Casa de Ruy Barbosa no conceito de “Casa da Palavra Ruy Barbosa”, a fim de viabilizar a incorporação de novos meios de representação no projeto de Gringo Cardia.

O documentário e a Casa da Palavra, acrescenta Ernesto Marques, poderão levar a voz de Ruy para as juventudes do Brasil, movimentos sociais, lideranças políticas e jornalistas, este o seu ofício favorito, embora advogado, diplomata e político.

Lapa em expansão

A atenção com públicos vulneráveis é uma das propostas do Shopping Center Lapa, ao acolher 19 novos integrantes, somando-se dez lojas, sete quiosques e dois empreendimentos reformados.

Outra boa contribuição, no sentido de agregar ao fluxo médio de 35 mil pessoas diárias é a possibilidade de comunicar-se por meio da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). A iniciativa é da operadora de telefonia móvel TIM, acrescentada pelo alargamento de corredores, como um convite ao cadeirante, ampliando a perspectiva de atender a pessoas com algum tipo de “deficiência”.

Condomínio Parque Interlagos clama por novos ares

Um dos mais tradicionais condomínios do Litoral Norte baiano, orla de Camaçari, o Parque Interlagos urge por respirar novos ares no quesito sindicância.

Criado em 1968, com 56 anos de existência, administrativamente tem deixado a desejar. A queixa é de boa parte dos condôminos insatisfeitos com a atual gestão.

Prestes a nova eleição, marcada para fevereiro, o morador Jô Vieira, candidato na disputa para administrar o condomínio, pretende resgatar a dignidade dos moradores, bem como buscar a melhorias para a infraestrutura do local.

Outro ponto negativo da atual gestão é a inércia para resolver o incômodo causado pela empresa de pigmentos Tronox aos moradores.

A queixa é pertinente, já que laudos da Secretaria de Saúde de Camaçari, de 2014, comprovaram que a liberação de metais pesados pela empresa está associada a alta incidência de câncer e doenças respiratórias também em comunidades próximas.

Na busca por almejar novos tempos, moradores seguem com esperança e aguardam ansiosos pelo mês de fevereiro, época na qual vão ter a chance de uma melhor escolha.

“Educarte” em Lauro

A Prefeitura de Lauro de Freitas promove o projeto “Educarte Férias 2024”, que visa oferecer atividades de arte-educação e esportes no período das férias escolares. As atividades serão realizadas até o dia 5 de fevereiro, no período das férias, em dois locais: na Estação Cidadania (PEC 3000), em Itinga, e na escola Vila Praiana, no Centro. Será realizado um conjunto de atividades artísticas, culturais e esportivas, que beneficiará estudantes do ensino fundamental I e II.