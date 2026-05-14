Florisvaldo e Calasans são homenageados

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Poeta e Jornalista Florisvaldo Mattos - Foto: Raul Spinassé/ Ag. A TARDE

Duas das personalidades sem as quais não se pode ousar qualquer narrativa ou interpretação sobre a alta cultura baiana serão homenageadas, uma no auge de sua pródiga existência de 94 anos (Florisvaldo Mattos); a outra, in memoriam, embora seu legado viva (José Calasans).

O culto de adoração em vida do povo da Bahia a Florisvaldo Mattos virá com a outorga da comenda Dois de Julho, criada para honrar o exemplo de pessoas de trajetória compatível com o heroísmo e a coragem dos heróis da Independência do Brasil.

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A massa de seguidoras e seguidores do admirável vate de Água Preta e ex-editor-chefe de A TARDE já começou a receber o convite para dia 11 de junho, às 10 horas, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A luminosa proposição do deputado Adolfo Menezes teria maior dificuldade de realização se tivesse o autor de escolher qual dos múltiplos Florisvaldos a homenagear, sabendo-se de sua substância primeira dizer-se o poeta, o jornalista, o professor e a pessoa.

José Calasans, imortal da cadeira 28 da Academia de Letras da Bahia (ALB), une (in memoriam) a veneranda à Universidade do Estado da Bahia (Uneb) para promover o seminário José Calasans – Canudos e outros temas, no dia 28 de maio.

- A ALB homenageia a memória de José Calasans, que foi seu presidente, e, como historiador, deu novos rumos à compreensão da resistência camponesa de Belo Monte/Canudos (1897), procurando recuperar a voz e a memória do povo sertanejo", ressalta o presidente da ALB, Aleilton Fonseca.

A coordenação do seminário será de Aleilton Fonseca e do professor Manoel Neto, confirmadas as participações de Edilene Matos, Antonio Olavo, Clarindo Silva, Eliene Bina, Jairo Nascimento, José Carlos Pinheiro, Lina Brandão Aras e Pedro Barbosa.

ABRE ASPAS

“Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do [Daniel] Vorcaro é imperdoável”

Romeu Zema, pré-candidato à Presidência, e aliado da família Bolsonaro, sobre envolvimento de Flávio Bolsonaro com banqueiro investigado no Caso Master

“Flávio Bolsonaro só tem um lugar para ir: a cadeia”

Renan Santos, pré-candidato à Presidência

Portinari na Caixa Cultural

Cândido Portinari integra a prestigiosa exposição Paisagens em Travessia, com estreia em 27 de maio, na Caixa Cultural Salvador.

Ocupando o histórico prédio do antigo Diário de Notícias, na Rua Carlos Gomes, 57, a mostra une o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e a Caixa Cultural, com apoio do Museu Nacional de Belas Artes.

Em cartaz até 16 de agosto e com entrada gratuita, a seleção vinda de Belém reúne mais de 40 obras, entre pinturas, esculturas e fotografias, que abordam temas como colapso climático, expropriação de corpos e a vibrante potência de futuros ancestrais.

POUCAS & BOAS

A estreia do espetáculo ‘Visão do paraíso ou flagrantes da cordialidade brasileira’ movimenta hoje o Teatro Municipal de Ilhéus, com sessões às 15h, 17h e às 19h, com entrada gratuita. Resultado de um processo de pesquisa que investigou o Relatório Figueiredo, a montagem é a segunda da trilogia do TPI dedicada à luta dos povos indígenas por direitos e território. Com dramaturgia de Marcio Marciano, a obra tem direção de Romualdo Lisboa e elenco com Tânia Barbosa, Elane Nascimento, Aldenor Garcia, Ely Isidro, Guilherme Pessoa, Pablo Lisboa e Thiago Navillon.

Com foco na construção de uma agenda estratégica para impulsionar o crescimento da Chapada Diamantina, o programa ‘Avança Chapada’ será lançado amanhã em evento na cidade de Mucugê. O evento será o primeiro de uma série que chegará também a Seabra, Lençóis, Piatã e Morro do Chapéu. Parceria entre o Sistema FIEB e Governo Federal, por meio da ABDI, o trabalho visa a participação de 24 municípios, será executado em oito meses e tem apoio do governo estadual, da UPB e do Consórcio Chapada Forte.