Fundo de investimento temperado com dendê

Documentação chegada ao conhecimento de A TARDE mostra uma relação societária entre políticos baianos e integrantes de escritórios financeiros representantes da XP. Os fatos estão em apuração e envolvem a criação de um fundo de investimentos que pode desdobrar em procedimentos que não teriam sido objeto de detida análise do compliance da XP. A TARDE, antes do fechamento da matéria, irá ouvir todos, inclusive pessoas politicamente expostas que fazem parte do fundo.



Publicações relacionadas