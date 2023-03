Gabinete Português faz 160 anos hoje

A comunidade de origem lusitana da Bahia vive um dia especial hoje, considerando o Gabinete Português de Leitura como um vitorioso traço de união Salvador-Lisboa, pois o estabelecimento comemora 160 anos de fundação.

Embora a data de lembrar as décadas de pertencimento do Gabinete à cena cultural soteropolitana seja mesmo 2 de março, as comemorações ficarão para o dia 16, em reunião festiva da assembleia de sócios.

O rito democrático de eleição pelo voto do novo presidente da instituição não poderia ser superado por nada mais relevante para dois países fortes e capazes de vencer períodos sombrios, como os de Oliveira Salazar para Portugal, e as ditaduras militares no Brasil.

-Faremos uma bela festa, com a presença dos associados e dos amigos da cultura portuguesa na Bahia”, afirma o presidente do Gabinete Português de Leitura da Bahia, Rodrigo Leitão.

Em seguida ao exercício do voto livre e soberano, símbolo do alinhamento civilizatório das duas nações amigas, está prevista uma palestra do professor Rafael Dantas e uma apresentação musical, todos os eventos programados para acontecer no belíssimo prédio da sede do Gabinete, na Praça da Piedade.

Historiador pela Universidade Federal da Bahia, Rafael Dantas concentra as pesquisas na área de cultura material e iconografia com ênfase na divulgação de Salvador durante os séculos XIX e primeiras décadas do século XX.

Um momento mais afetivo poderá ser a homenagem ao sócio de 93 anos, José Nunes da Silva, o decano do Gabinete, português de Lisboa, chegando a Salvador como migrante em 27 de abril de 1957, como comandante de máquinas do Navio Vera Cruz.

Feira do Rosário no oeste



Produtores agrícolas de 18 municípios do oeste baiano vão participar da feira do distrito de Rosário, do município de Correntina, programada para os dias 9 a 11 de março.

O objetivo é ampliar a troca de experiências e estimular os bons negócios a fim de desenvolver o cultivo e a comercialização de banana, cacau, limão, algodão, milho, feijão, fumo e soja.

São esperados mais de 10 mil visitantes, superando o número registrado na feira de 2022, pois o maior controle da pandemia sustenta a expectativa de poder aglomerar sem receio, quem está com a cobertura vacinal em dia.

Denúncia de assédio na Uesb

Em documento protocolado ontem junto à Reitoria da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) pelo Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba), solicita providências quanto a denúncias de assédio moral contra profissionais que prestam serviços ao Sistema Uesb de Rádio e TV Educativas (Surte) e à assessoria de comunicação da instituição. A carta foi endereçada ao Reitor Luiz Otávio de Magalhães.

O Sinjorba resume, nos documentos, relatos de jornalistas que acusam a direção do Surte e da assessoria de perseguição, alienação profissional, descredibilização, intimidação, isolamento nos grupos de trabalho, intransigência com a divergência de opinião e/ou método de trabalho, além de transferências unilaterais de profissionais para outros setores da universidade. De acordo com o sindicato, o fato tem levado servidores à enfermidades, alguns atualmente sob atendimento psicológico e psiquiátrico.

O presidente do Sinjorba, Moacy Neves, afirma ainda que os fatos são graves e precisam de uma resposta efetiva e urgente da Reitoria.

Apoio a mulher em LEM

Prestes a completar dois anos de funcionamento, o Centro de Apoio à Mulher de Luís Eduardo Magalhães (CAM) divulgou ontem que neste período já atendeu mais de 3.500 mulheres, vítimas de violência. Além de promover o acolhimento e encaminhamento para os serviços necessários em cada situação, a equipe do CAM trabalha em parceria com a Secretaria de Segurança e a Guarda Civil Municipal no projeto Botão do Pânico, atendendo até agora 85 mulheres que tem o dispositivo instalado nos seus celulares.