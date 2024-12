Gaúcho comanda no futebol de mesa

- Foto: Divulgação

Passada a “ressaca” da vitória gaúcha no campeonato brasileiro de futebol de mesa, realizado em Salvador, os filiados à Associação baiana da modalidade voltam ao campo de madeira neste final de semana, para três competições distintas, todas programadas para o Costa Verde e Brotas.

O estadual individual sênior terá 48 participantes, o estadual individual master, 32; e o estadual individual adulto, 40 aficcionados pelo esporte do qual a Bahia é um dos principais polos nacionais.

Toda a tradição de conquistas, no entanto, não foi suficiente para evitar a hegemonia do Rio Grande do Sul, no campeonato brasileiro, provando na mesa ter sido mesmo precipitado apontar algum favoritismo para Dudinha, contentando-se o corregedor de Justiça a dividir desportivamente o terceiro lugar com Gabriel Melo, também da Bahia.

O campeão, Robson Betemps Bauer, natural de Pelotas, venceu na decisão outro baiano, Roberto Fera, levando a cobiçada taça do 49º certame.

Como o futebol de mesa ainda enfrenta divisões em relação aos regulamentos e anatomias, a conquista farroupilha ganhou mais importância, pois Robson já havia sido bicampeão no tipo “cavado” e agora levantou o título dos botões “lisos”.

Na categoria master, outro gaúcho, Aldyr Schelee, tirou o acarajé da boca dos baianos, ao cumprir excelente campanha, depois de conquistar o título de campeão da Copa do Brasil.

Embora organizado em federações estaduais, das quais destaca-se a da Bahia, com 15 clubes filiados, o futebol de mesa é um esporte condenado a definhar nos próximos anos porque a nova geração prefere os jogos de computador e apenas filhos ou netos de botonistas têm interesse.

Saque do Pé-de-meia

A partir desta segunda-feira, os estudantes acolhidos pelo projeto Pé-de-meia terão a facilidade de fazer seus saques nos caixas eletrônicos do sistema Banco 24horas. A boa nova foi divulgada por Rodrigo Maranini, gerente de produto e distribuição da TecBan, empresa gestora dos caixas eletrônicos, lembrando o administrador a importância de fazer a tecnologia avançar pari passu aos benefícios sociais como é o caso do projeto voltado para manter o interesse da juventude nos estudos. Para Rodrigo Maranini, poderá sacar quem tem direito ao incentivo de R$ 225 mensais, no caso do Programa Educação de Jovens e Adultos (Eja).