Gildeci Leite na Casa de Angola | A TARDE

O professor, escritor e pesquisador Gildeci de Oliveira Leite, é um dos nomes mais aguardados para o Encontro Estadual de Escritores Baianos, programado para o dia 17 de novembro.

Representante da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), o articulista de A TARDE vai debater dois livros relacionados ao culto afro-baiano (asé!), entre os quais a Casa do Renascimento ou a Casa do Mistério.

Dedicado à divulgação, defesa e culto de encantadas e encantados dos terreiros, professor Gildeci tornou-se uma das principais referências quando se trata de unir literatura e história preta.

Outra publicação a ser debatida é a Babá Alapalá, Caminhos e Encantos, este com tratamento especial e maior afeto envolvido por ter sido levado à gráfica pela editora Mayambá, de Angola.

A festa das letras pretas está programada para a Casa de Angola, situada na Praça dos Veteranos, número 5, na Barroquinha, local onde se constituiu o primeiro terreiro de Salvador.

A ideia do encontro é ampliar a visibilidade dos talentos literários baianos, aproveitando a expansão das festas internacionais sediadas nos municípios de todas as regiões do Estado.

Como outra justificativa iniludível para a programação do encontro é o fato de Salvador ser a cidade com maior número de pretos fora da África, concentrando o interesse nas manifestações culturais dos locais onde as pessoas eram sequestradas pelos corsários europeus.

Embora tenha a presença forte da Uneb, o encontro somente será possível com a união de instituições diversas voltadas para preservar e divulgar as ações dos voduns, orixás e outras entidades sagradas e atuantes no cotidiano religioso e social.

HAM na luta contra o câncerA atualização constante dos profissionais envolvidos na identificação precoce do câncer de mama é um compromisso do Hospital Aristides Maltez (HAM), ao promover mais uma capacitação. A programação encerrou ontem o Outubro Rosa, desenvolvido pela equipe de médicos, enfermeiros, técnicos e tecnólogos em radiografia especializados em mamografia. O trabalho, coordenado pela médica Lorena Almeida, contou com as médicas Sálvia Canguçu, Luzia Cristina Gomes, Ana Claudia Imbassahy e a própria Lorena. Coordenadora do setor de mastologia do HAM, Imbassahy reforçou o objetivo da ação: reduzir a taxa de mortalidade.