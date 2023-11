Ginásio beneficia paulo-afonsinos | A TARDE

O Serviço Social do Comércio (Sesc) deu mais um sinal de união e reconstrução, superando definitivamente as ameaças de extermínio do sistema, muito comuns até 2022, ao investir R$ 10 milhões na ampliação da unidade de Paulo Afonso, no Norte do estado.

A inauguração está programada para a próxima terça, dia 21, às 19 horas, no auditório da unidade, localizada em um terreno de 6 mil metros quadrados, incluindo a construção de um ginásio poliesportivo.

O novo endereço da juventude e da categoria sênior está localizada dentro do Sesc Paulo Afonso, com capacidade para 900 pessoas e academia completa, com vestiário, biblioteca, salas administrativas e equipamentos novos.

Não podia faltar o apoio às linguagens artísticas, com salas especiais, destacando a arte mais sublime – a música -, além de ciências e informática, beneficiando grande parte dos 112 mil paulo-afonsinos.

Diante da grandiosidade da construção, de alcance social inegável, como combate à criminalidade pelo apoio às artes e ao desporto, não poderá faltar a presença do principal mentor por apoiar desde o início a execução do projeto.

É o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-Ba) e dos Conselhos Regionais do Sesc e Senac, Kelsor Fernandes.

- O Sesc Paulo Afonso desenvolve o projeto Sesc Ler do Departamento Nacional, que visa alfabetizar jovens e adultos por meio da criação de centros educacionais de caráter interdisciplinar e educativo. Realizamos nosso trabalho sempre com amor e dedicação, com foco na modernização e reconstrução das unidades, ações primordiais para garantir um atendimento de qualidade”, afirma o presidente Kelsor Fernandes.

Cultura quilombola no sul

Itacaré vai receber o IV Festival das Culturas Quilombolas, dando força a quem esteve invisível ou discriminado pela propaganda ideológica das elites durante quatro séculos de dominação, tomando agora a dianteira os descendentes de escravizados. O trabalho, desenvolvido pelo Conselho Quilombola de Itacaré, programou atividades de hoje até segunda-feira, quando se comemora o Dia da Consciência Negra, em louvor ao heroísmo de Zumbi dos Palmares. Nos quatro dias de atividades, o destaque vai para a “levada cultural”, feira de economia solidária, exposição de fotografia, conferência livre de promoção da saúde e animadas rodas de conversa.

‘Agroconsciente’ de Tejon

Colunista de A TARDE, José Luiz Tejon, respeitado especialista do agronegócio, está lançando o livro ‘Agroconsciente: a revolução criativa tropical para ressignificar o agronegócio brasileiro’ (Ed. Novo Século). De acordo com o autor, a obra propõe uma discussão necessária para que o agronegócio tenha um impacto social, econômico e ambiental positivo no Brasil e alcance de forma consciente as novas gerações para um futuro melhor e responsável. O livro de 320 páginas foi escrito com a colaboração de Victor Megido, Marco Zanini e Sonia Chapman. A pré-venda com 20% de desconto será liberada a partir do próximo dia 20 nas principais plataformas de comércio online de livros.