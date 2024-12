Goethe incentiva novos autores

Instituto Goethe, no Corredor da Vitória - Foto: Caroline Paternostro / Divulgação

Quem tem vontade de publicar e se acha com talento suficiente para pedir passagem no mundo fascinante da literatura, tem a grande oportunidade de ocupar seu espaço nas estantes e livrarias, amanhã, na Jornada Carreira Literária em Foco, organizada pelo Studio Palma no Instituto Goethe, no Corredor da Vitória.

Entre os destaques, está confirmado o nome do professor de Letras, escritor e imortal da Academia de Letras da Bahia, Décio Torres, ao abordar a importância da tradução para os novos talentos e também os veteranos na arte de publicar um livro.

Décio Torres vai trazer aspectos de sua experiência, ao falar sobre “tradução e suas veredas no caminho da escrita”.

O encontro começa com uma exposição de livros, seguida do “papo de mercado”, como forma de transmitir aos candidatos a escritora ou escritor, noções básicas de como tentar um bom diálogo com as editoras, visando ganhar o maior número de leitores, afinal, não se costuma dar espaço a quem não consegue cativar o público.

“Marketing” literário, aqui possivelmente uma busca de estratégias de divulgação e oportunidade de cuidar da imagem dos literatos, será o tema a cargo de Dany Sakugawa.

Palmira Heiné vai abordar a edição e publicação de livros, enquanto a assessoria de imprensa será o tema de Fernanda Carvalho e Tatiany Carvalho.

A jornada Carreira Literária em Foco contará também com a presença de Ana Dantas, ao falar sobre “o livro e suas formas”, compartilhando as "manhas" de como adaptar a publicação original impressa para formato audiovisual.

“Editais, prêmios e concursos”, é a especialidade de Ester Figueiredo, no encerramento da jornada.

“O som de João Américo”

A bela história de um profissional cujo nome é referência absoluta de seu conhecimento do ofício de sonorização virou livro, editado pela Solisluna, "O som de João Américo", escrito por ele mesmo como melhor testemunho de sua arte. Durante anos e possivelmente décadas, o nome de João Américo vinha associado da capacidade de levar o melhor som a comícios, festas e aglomerações diversas as antigas e robustas caixas acústicas tidas como símbolo de qualidade. "O som de João Américo" terá seu pré-lançamento no dia 26, às 10 horas, no evento SemanÁudio, tendo os primeiros exemplares já à disposição no site www.solisluna.com.br