Governo dos EUA atento à migração | A TARDE

O governo dos EUA, por meio do Departamento de População, Refugiados e Migração, vem financiando estudos relacionados à presença de venezuelanos no Brasil.

A avaliação de efeito e impacto de integração com este grupo específico de migrantes é o tema de seminário anunciado para o próximo dia 30, quinta-feira, de 17h30 às 20h, no auditório da unidade Imbuí da Unifacs, na Paralela.

O encontro servirá também para conhecimento dos resultados obtidos na pesquisa desenvolvida por uma instituição chamada Associação Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI Brasil).

A presença estadunidense em áreas socialmente impactadas por migração também se verifica na atuação de um órgão chamado “Centro de Orientação da Família”, localizado em Novos Alagados.

O tema da migração vem interessando a área acadêmica, como se observa na Universidade Federal da Bahia (Ufba), em trabalho desenvolvido com objetivo de acolhimento dos migrantes.

Com o apoio de uma rede de instituições da sociedade civil, o Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados (Namir) vem se impondo como o maior programa do gênero e referência para todo o País, segundo dados mais recentes.

A Ufba vem buscando fortalecer parcerias nas áreas diversas, visando alcançar resultados ainda mais satisfatórios, incluindo sindicatos de trabalhadores com o objetivo de garantir os direitos de quem chega para viver na Bahia.

O Balcão Solidário, instalado no Centro de Estudos Afro-orientais (Ceao), no Largo do Dois de Julho, é a principal porta de acesso hoje, viabilizando desde os trâmites burocráticos de documentação ao aprendizado do português.

Encontro debate educação

Mais de 1.300 representantes de estabelecimentos de ensino e organizações da sociedade civil são aguardadas para a Conferência Estadual de Educação (Coeed). O encontro gigante, anunciado pelo Fórum Estadual de Educação, está programado para Salvador, nos dias 4 e 5 de dezembro. Contando com o apoio da Secretaria da Educação do Estado (SEC), a conferência tem como objetivo debater o Plano Nacional do setor. Será a participação plena da Bahia na construção de uma política com a meta de garantir “direito à educação, diversidade e justiça socioambiental na Terra da Liberdade”, como está no tema central do encontro.