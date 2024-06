Grafite renova Massaranduba | A TARDE

O bairro da Massaranduba ganhará um colorido diferenciado, melhorando o convívio entre moradoras e moradores pela força indefinível e invicta da arte, destacando-se o grafite, em seu enfrentamento diário contra a normatividade.

A palidez dos prédios residenciais e casas, muitas delas marcadas pela precariedade, começará a ser substituída por desenhos com a proposta de ampliar as consciências para questões sociais da hora.

A chegada de tantos benefícios terá seu marco zero no outro final de semana, dias 8 e 9 de junho, com a promoção da terceira Batalha ApertaMente, divulgada pelo DJ conhecido como “Branco” no hip-hop.

Segundo “Branco”, oito coletivos de gravfite passaram para a fase decisiva, em forma de campeonato, com corpo de jurados especializados.

- Os participantes serão avaliados por um corpo de jurados que pontuarão aspectos como traço, técnica, habilidade no uso do spray, criatividade e desempenho geral dos artistas”, anuncia o incentivador de revoluções pela desobediência civil pacífica.

A iniciativa aumenta de valor quando se sabe ter crescido a Massaranduba sob a humilhação originária do descaso em relação aos ex-escravizados quando saíram das senzalas sem direito a um pedaço de terra ou qualquer outro apoio.

Além de assumir uma condição subalterna durante todas estas décadas, depois de 13 de maio de 1888, a Massaranduba foi erguida sobre entulhos trazidos do bairro da Ribeira sobre um mangue onde erguiam-se palafitas.

A nova Massaranduba, colorida e consciente de sua opressão ancestral, vai nascer do projeto promovido pelo Coletivo Museu de Street Art de Salvador (Musas), visando ressignificar tristes aspectos da capital baiana.

Exposição coletiva

A recém-lançada exposição coletiva “Através da Arte: Seis Vozes da Bahia Contemporânea” pede a presença de todas quantas se interessem em ressignificar continuamente as riquezas soteropolitanas. Entre os artistas baianos, a senha 1 é a de Elano Passos, ao exibir suas “imagina-ações” em exposição coletiva comemorativa dos primeiros cinco anos da Tria Galeria de Arte, localizada no bairro do Caminho das Árvores. Quem já conhece o estilo único, autêntico e dotado de aura de Elano Passos não precisará verificar sua assinatura em meio a cinco grandes artistas convidados para compor a mostra, em apreciação até 22 de junho.

